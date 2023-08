Erneut stürzen Motorradfahrer auf Bergrennstrecke

Gleich drei Fahrer stürzten von ihren Motorrädern.

Bereits am Montag ist ein Motorradfahrer auf der Bergrennstrecke gestürzt und wurde schwer verletzt. Nun hat es gleich zwei Fahrer am Dienstagabend erwischt. Die 17-Jährigen fuhren auf ihren Leichkrafträdern hintereinander von Mickausen Richtung Birkach auf der A16 in einer lang gezogenen Linkskurve, als der Unfall passierte. Die Polizei vermutet, dass die beiden Jugendlichen ihre Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn nicht angepasst hatten. Beide wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst in die Wertachklinik nach Bobingen gebracht. Ihre Zweiräder wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 11.000 Euro. Auslaufende Flüssigkeiten auf der Straße wurden von der Feuerwehr Birkach gebunden.

Noch ein Unfall in Langerringen

Zu einem weiteren Motorradunfall kam es am Dienstagmorgen bei Langerringen. Ein 18-jähriger Mann fuhr mit seinem Motorrad von Langerringen kommend in Richtung Hurlach. Im Kurvenbereich verlor er die Kontrolle über sein Zweirad, stürzte und rutschte in ein angrenzendes Getreidefeld. Dabei wurde er leicht verletzt und wurde vom Rettungsdienst in das Universitätsklinikum nach Augsburg gebracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. (AZ)