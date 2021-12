Fahrer verursacht Unfall in Mickhausen und verschwindet

Ein unbekannter Fahrer kam von der Straße ab, ein anderer musste ausweichen und prallte gegen einen Baum. Der Unfallverursacher flüchtete, die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein bislang unbekannter Fahrer hat in Mickhausen einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall am Montag gegen 17 Uhr. Der Fahrer eines Opel war auf der Verbindungsstraße von Mickhausen in Richtung Langenneufnach unterwegs. In einem Waldstück geriet ein entgegenkommendes Fahrzeug wegen Schneeglätte auf die Gegenfahrbahn.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Fahrer des Opels aus, rutschte in den Graben und stieß gegen einen Baum. Der entgegenkommende Fahrer machte sich aus dem Staub.

An dem Opel entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum Verursacher geben können, sollten sich bei der Polizei Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/96060 melden.