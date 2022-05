Feuerwehr Mickhausen hat neue Kommandanten

Plus Wachablösung an der Spitze der Mickhauser Feuerwehr: Alexander Holland und Sebastian Reiter sind die neuen Kommandanten.

Wachablösung an der Spitze der Feuerwehr Mickhausen: Nach jeweils sechs Jahren als Zweiter und anschließend - seit 2016 - als Erster Kommandant übergab Andreas Vogel den Stab an seinen bisherigen Stellvertreter Alexander Holland.