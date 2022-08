Finanzspritze für das Staudenschloss in Mickhausen?

Plus Landrat Martin Sailer sichert dem Großprojekt in den Stauden Unterstützung zu. Auf der Baustelle gibt es Probleme.

Eine Finanzspritze von 100.000 Euro des Kreistags für den denkmalpflegerischen Mehraufwand stellt Landrat Martin Sailer für die Sanierung des Staudenschlosses in Mickhausen in Aussicht.