Schulwegsicherheit in Grimoldsried untersucht

In der jüngsten Gemeinderatssitzung Mickhausen wurde nochmals über die Sicherheit des Schulwegs in Grimoldsried beraten. Eltern hatten in einem Antrag auf die Gefahren durch zu schnelles Fahren auf dem Abschnitt von der Konradshofer Straße in die Angerstraße bis zur Bushaltestelle hingewiesen. Daraufhin wurden Geschwindigkeitsmessungen sowie eine Verkehrsschau durchgeführt.



Bürgermeister Mirko Kujath berichtete über die Ergebnisse der Untersuchungen und übergab in der Sitznug das Wort an den zweiten Bürgermeister Michael Miller, der als Polizeibeamter die Verkehrsschau leitete. Mithilfe einer Laser-Messung am Schulweg in Richtung Walkertshofen wurden insgesamt elf Fahrzeuge kontrolliert. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug Stundenkilometer.

Hinweisschilder und digitale Anzeigen

Auf der linken Straßenseite befindet sich ein ausreichender Schottergehweg, der als sicher eingestuft wurde. Dennoch beschloss die Gemeinde, zusätzliche Maßnahmen zur Erhöhung der Schulwegsicherheit zu ergreifen. Geplant sind Hinweisschilder für den Schulweg sowie regelmäßige Tempomessungen mit digitalen Anzeigen, um Autofahrer zur Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung zu sensibilisieren. Eltern äußerten weiterhin Besorgnis und hoffen auf eine nachhaltige Verbesserung der Schulwegsicherheit. Der Gemeinderat betonte, dass die Situation weiterhin beobachtet und gegebenenfalls weitere Maßnahmen geprüft werden.