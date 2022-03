Im Kindergarten Mickhausen soll es bald leiser werden

Plus Mit Deckensegel und Akustikpaneelen soll die Lautstärke in den einzelnen Räumen im Kindergarten Mickhausen deutlich gesenkt werden.

Nach dem Bezug der neuen Gruppenräume im Kindergarten St. Wolfgang Mickhausen folgte schnell eine hörbare Ernüchterung: Es war trotz Möbel, Teppichen und Textilien, welche die Akustik nach dem Einzug dämmen sollten, einfach zu laut. Daher wurde von der Architektin Cornelia Thümmel eine Messung der Raumakustik beauftragt, die diesen Mangel bestätigte. In der jüngsten Gemeinderatssitzung stellte Thümmel nun eine Lösung vor, die ohne größeren Aufwand in den Räumen schnelle Abhilfe schaffen soll.