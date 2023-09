In Mickhausen gibt es Rock´n Roll im Altersheim

Plus Ab Ende Oktober heißt es bei der wieder Vorhang auf. Der Kartenvorverkauf läuft

Spielleiter Gerhard Gollwitzer hat mit dem Stück „Rock 'n' Roll im Abendrot“ von Cornelia Willinger wieder eine turbulente Komödie ausgesucht. Bei den derzeitigen Proben haben die Darsteller der Theatergruppe Mickhausen sehr viel Spaß und freuen sich nun schon auf die Premiere. Insgesamt sind neun Vorstellungen geplant. Am Samstag, 28. Oktober, öffnet sich im schönen Schlosshofsaal in Mickhausen der Vorhang zur neuen Theatersaison.

Das Stück dürfte die Lachmuskeln strapazieren. Im katholischen Altersheim Abendrot droht die Situation zu eskalieren, als sich der Besuch des strengen und gewinnorientierten Bischofs ankündigt. Schwester Andrea ist in heller Aufregung. Sie will das Heim von seiner besten Seite präsentieren und seiner Exzellenz einen würdigen Empfang bereiten.