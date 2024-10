In Mickhausen lodert bald das Feuer der Leidenschaft

Schon bald hebt sich wieder der Vorhang auf der Bühne im Schlosshofsaal Mickhausen. Die Theaterfreunde haben sich in diesem Jahr die heitere Komödie „Wenn alte Scheunen brennen“ aus der Feder von Beate Irmisch ausgesucht. Der Dreiakter verspricht einige Lachsalven, wenn es über die späte Lust und Liebe im Alter geht.

Gespielt wird an folgenden neun Terminen: Samstag, 26. Oktober (19 Uhr, Premiere), Sonntag, 27. Oktober, um 14 Uhr, Donnerstag, 31. Oktober, um 19 Uhr; Freitag, 1. November, um 18 Uhr, Samstag, 2. November, um 19 Uhr; Sonntag, 3. November, um 14 Uhr und 19 Uhr; Freitag, 8. November, um 19 Uhr und Samstag, 9. November, um 19 Uhr. Karten gibt es ab sofort bei Familie Maier von Montag bis Freitag zwischen 18 und 20 Uhr unter der Telefonnummer 08204/9609199. Weitere Informationen unter www.theatergruppe-mickhausen.de.

Karten für die Premiere zu gewinnen

Außerdem werden drei mal zwei Karten für die Premierenvorstellung verlost. Wer gewinnen will, schickt eine E-Mail mit dem Betreff „Premiere Theater Mickhausen“ an gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de. Die Karten werden dann an der Abendkasse für die Gewinner hinterlegt. (amar)