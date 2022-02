Marterl im Wald bei Mickhausen erinnert an ein grausames Verbrechen

Plus Ein Förster hätte bei einem Überfall im Jahr 1855 zwischen Mickhausen und Waldberg beinahe sein Leben verloren. Wilderer hatten sich einen üblen Tod für ihn ausgedacht.

Das grausame Verbrechen liegt schon mehr als 165 Jahre zurück. Ein Marterl im Staudenwald erinnert an die schier unglaublichen Vorkommnisse.