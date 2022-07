Seit 40 Jahren ist Martha Hafner Mesnerin in Mickhausen

Martha Hafner ist seit 40 Jahren Mesnerin der Münsterer Kirche. Dafür erhält sie das Goldene Mesnerabzeichen der Diözese Augsburg.

Seit 40 Jahren engagiert sich Martha Hafner in der Filialkirche St. Benedikt und Vitus als Mesnerin. Mickhausens Pfarrer Andreas Schmid würdigte die 73-Jährige, die ihr kirchliches Amt in all den Jahren nie als Pflicht oder reine Aufgabe gesehen habe, sondern es stets mit viel Liebe und Herzblut zuverlässig, treu und selbstlos ausgefüllt habe: „Kirche wäre ohne Menschen vom Schlag einer Martha Hafner, die sich engagieren und ihre Freizeit einbringen, nicht denkbar!“

Acht Pfarrern und vier Kaplänen ging Martha Hafner in den zurückliegenden vier Jahrzehnten bei den Gottesdiensten in der Münsterer Kirche zur Hand. 1982 hatte sie das Mesneramt von ihrer Mutter Rosa Stahnke übernommen, die das Amt seit 1958 ausübte. Kirchenpfleger Reinhold Gaßner gratulierte der langjährigen Mesnerin im Namen der Filialkirchenstiftung. Martha Hafner sei Mesnerin „mit Leib und Seele“. Sie sorge das ganze Jahr über dafür, dass ihre Kirche immer festlich und blitzblank geputzt erstrahle. Den stets üppigen und liebevoll arrangierten Blumenschmuck steuere sie ganz selbstverständlich aus ihrem eigenen Garten bei.

Martha Hafners Christbaumschmuck zu Weihnachten sei im ganzen Staudengebiet bekannt. Wie keine Zweite, so Reinhold Gaßner, sei die Mesnerin in der Geschichte der über 1000 Jahre alten Münsterer Kirche bewandert. So betätige sie sich mit Begeisterung als versierte Kirchenführerin, wenn Besucher das Gotteshaus besichtigen möchten. In ihren Dank schlossen Pfarrer und Kirchenpfleger auch Martha Hafners Ehemann Anton mit ein, der seiner Frau zur Hand gehe, wann immer handwerkliches Geschick gefragt ist.

Martha Hafner erhält das Mesnerabzeichen in Gold

Im Auftrag des Augsburger Bischofs Bertram Meier verlieh Klaus Probst (Dillingen), der Diözesanleiter des Mesnerverbandes der Diözese Augsburg, der Dienstjubilarin das Mesnerabzeichen in Gold und eine kunstvoll gefertigte Ehrenurkunde. In die Reihe der Gratulantinnen reihten sich auch Pfarrgemeinderatsvorsitzende Christine Seitel und Mesnerkolleginnen aus dem Dekanat Schwabmünchen ein. Der Kirchenchor unter der Leitung von Isabella Wiblishauser-Schmid umrahmte den festlichen Gottesdienst, der mit einem Stehempfang auf dem Kirchenvorplatz ausklang.

