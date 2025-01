Mickhauser Bergrennen: Noch ist alles in der Schwebe

Jetzt wird es ernst. Die erste öffentliche Aktion zur Rettung des Bergrennens durch einen neuen Verein ist terminiert. Der Infoabend soll engagierte Helfer und potenzielle Neumitglieder für den Verein in den Saal locken und ausloten, ob genügend Interesse am Bergrennen 2025 besteht.

Klaus Morhammer, der Cheforganisator des Mickhauser Bergrennens in den vergangenen zwei Jahren, geht die Rettungsaktion sehr engagiert an. Nachdem der ASC Bobingen feststellen musste, dass er so gut wie keine aktiven Helfer mehr auf die Bahn bringt, um das Rennen ordnungsgemäß vor- und nachzubereiten und durchzuführen, hatte der Verein erklärt, dass er das Bergrennen in Zukunft nicht mehr fortführt. Morhammer wollte und will auf keinen Fall, dass das letzte Bergrennen im südbayerischen Raum stirbt. Zunächst war ihm wichtig sicherzustellen, dass er weiterhin die Unterstützung des ADAC bekommt und führte in München Gespräche. „Ich organisierte schon 35 Jahre unterschiedliche Rennen für oder mit Unterstützung des ADAC und hoffte sehr, auch diesmal keine Abfuhr zu bekommen. Allerdings sind inzwischen viele im Führungsgremium, die ich nicht mehr aus früheren Jahren kenne. Doch auch sie hielten das Bergrennen Mickhausen für so wichtig, dass sie mir finanzielle und organisatorische Unterstützung zusagten. Das hat mich sehr gefreut“, so Klaus Morhammer. Er weiß, dass das Rennen ohne die Hilfe des ADAC nicht zu stemmen wäre.

Info-Abend am 3. Februar in Münster

Am Montag, 3. Februar, wird es ab 19 Uhr im Saal des Dorfgemeinschaftshauses in Mickhausen Ortsteil Münster, Klosterweg 2, einen öffentlichen Info-Abend geben. „Dabei geht es darum, meine Ideen vorzustellen und Zusagen von rund 30 Personen zu bekommen, die bereits sind, aktiv die Veranstaltung zu unterstützen und mitzuarbeiten“, erklärt Morhammer. „Sollte ich nicht auf genügend Interesse stoßen, dann wird es auch Schritt drei gar nicht erst geben.“ Gemeint ist die Gründungsversammlung des neuen Vereins mit Namen „Bergrennen Mickhausen“, die am selben Ort für Dienstag, 18. Februar, terminiert ist.

Natürlich zählt Morhammer auf die Unterstützung des ASC Bobingen, der seinen Materialfundus, zum Beispiel Reifenstapel, zur Verfügung stellt. „Ich habe bereits jetzt viele positive Rückmeldungen von potenziellen Helfern erhalten, gehe also wohlgemut in die Info-Veranstaltung“, so Morhammer, der sich schon jetzt auf ein Mickhauser Bergrennen 2025 freut.