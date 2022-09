Mickhauser Rennstrecke ist eingerichtet: Führt das zu Unfällen?

Die ersten Vorbereitungen für das große Rennwochenende in Mickhausen werden getroffen. Verleitet das Fahrer dazu, die Strecke vorab zu testen? Die Polizei gibt eine Einschätzung.

Am ersten Oktober-Wochenende fällt der Startschuss für das Mickhauser Bergrennen. Auf der 2,2 Kilometer langen Strecke den Mickhauser Berg hinauf werden am Samstag und Sonntag, 1./2. Oktober, rund 200 Fahrer und bis zu 20.000 Besucher erwartet. Rund zwei Wochen vor der Veranstaltung in den Stauden haben die Aufbauarbeiten begonnen.

Zu schnell auf dem Mickhauser Berg unterwegs

Die Polizeiinspektion Schwabmünchen rechnet rund um das Spektakel nicht mit einem erhöhten Unfallaufkommen auf der kurvenreichen Strecke. Es komme auch unter dem Jahr immer wieder zu Unfällen wegen nicht angepasster Geschwindigkeit, wie Dienststellenleiter Markus Graf berichtet. "Zuletzt ist ein junger Fahrer seitlich von der Fahrbahn abgekommen." Der Fahrer sei mit einem Schrecken davongekommen, sein Auto musste abgeschleppt werden.

Für den Aufbau werden viele Reifen beschafft. Foto: Reinhold Radloff

Auf der gefährlichen Strecke wurde 2018 ein einseitiges Fahrverbot für Motorradfahrer verhängt. Von Freitag ab 18 Uhr bis Sonntag um 22 Uhr sowie an Feiertagen dürfen sie die Straße von Mickhausen in Richtung Birkach nicht befahren. "Dieses Verbot wird kontinuierlich kontrolliert", versichert Graf. Derzeit gelten auf der Rennstrecke, die mit Hunderten Reifen und schweren Betonteilen präpariert wurde, Tempo 60 und Überholverbot.

