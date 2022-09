Motorradfahrer fährt zu schnell und kracht in ein entgegenkommendes Auto

Auf der Rennstrecke zwischen Mickhausen und Birkach hat ein Motorradfahrer einen Unfall mit einem entgegenkommenden Auto verursacht. Er war wohl zu schnell unterwegs.

Am Donnerstagabend hat sich gegen 20 Uhr ein Verkehrsunfall auf der sogenannten Rennstrecke zwischen Mickhausen und Birkach ereignet. Ein 22-jähriger Motorradfahrer kam in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn, vermutlich, weil er zu schnell unterwegs war. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Der Motorradfahrer wurde dabei leicht verletzt und zur Behandlung in die Wertachklinik nach Bobingen gebracht. Auch die beiden Insassen des entgegenkommenden Fahrzeugs erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden an der Unfallstelle ärztlich versorgt.

Das Auto, in das der Motorradfahrer krachte, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 13.000 Euro. Einsatzkräfte der Feuerwehren Mickhausen und Münster sicherten den Verkehr ab und leuchteten die Unfallstelle aus. (AZ)