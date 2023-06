Marktfest in Münster lockt Hunderte Besucher

Nach drei Jahren Pause fand das traditionelle Fest im Mickhauser Ortsteil wieder statt. Warum es ein Erfolg war.

Als hätte es nie eine Pause gegeben, lockte bei perfektem Sommerwetter der traditionelle Münsterer Markt wieder zahlreiche Besucherinnen und Besucher rund um den neuen Dorfmittelpunkt in Münster an.

Nach dem Festgottesdienst zum Herz-Jesu-Bruderschaftsfest in der Pfarrkirche Mickhausen ging das Marktfest am Dorfgemeinschaftshaus mit einem Frühschoppen gleich richtig los, und die Lanz Combo sorgte von Anfang an für die perfekte musikalische Umrahmung. Im Nu waren alle Tische voll besetzt und viele Marktbesucher flanierten durch die kleine, überschaubare Budengasse. In Gemeinschaftsarbeit sorgte die örtliche Feuerwehr Münster für Essen und Getränke. Die vielen fleißigen Hände hatten in der Schänke und in der Festküche reichlich zu tun. Am Nachmittag fand auch Kaffee und Kuchen – alle von den fleißigen Bäckerinnen aus dem Dorf gespendet - reißenden Absatz. Gegen Ende des Festes meldete Vorsitzender Dietmar Müller sehr zufrieden: „Küche ausverkauft.“

In Münster wird wieder der Maibaum verlost

Fester Bestandteil des Marktfestes in Münster ist auch die Verlosung des Maibaums. Kommandant Andreas Reithmeier verkaufte hier höchstpersönlich mit seiner bekannt charmanten Note alle Lose. Der glückliche Gewinner war schließlich Luka Mayr aus Münster.

