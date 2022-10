Münster: Wo Fahrer und Fans zusammenkommen

Münster ist für ein Wochenende ein Ort der Begegnung zwischen Jung und Alt, zwischen den Nationen, zwischen Fahrern und Bergrennfans.

Wer am Rennwochenende durch den beschaulichen Ort Münster läuft, sieht an jeder Ecke farbenfrohe Rennwagen stehen. Sie parken auf Höfen und in Garagen. Oft trifft man eine Traube Menschen rund um die Autos an: Münsterer und Bergrennfahrer unterhalten sich und haben eine gute Zeit zusammen. Das macht für viele das Bergrennen aus – hier entstehen teils jahrelange Freundschaften.

Albert Hafner und Edmund Bodenmüller verbindet eine enge Freundschaft. Foto: Jana Korczikowski

Den Münsterer Albert Hafner und Edmund Bodenmüller aus Maierhofen im Allgäu verbindet seit 2005 eine Freundschaft. Hafner räumt jedes Mal vor dem Bergrennen seine Garage für den Wagen von Bodenmüllers Sohn Michael aus. Der fährt seit 1990 Rennen. Albert Hafner sagt: "Bei uns liebt die ganze Familie das Bergrennen. Deswegen machen wir gerne Platz in der Garage." Hafners Garage ist voll mit Postern vom Bergrennen und vom Berg-Cup.

Holger Hovemann aus Buchen im Allgäu hat Crew, Familie und Tourbus dabei. Foto: Jana Korczikowski

Holger Hovemann ist mit dem Tourbus angereist

Holger Hovemann ist unter den Motorsportfahrern ein bekannter Name. Der 53-Jährige ist aus Buchen im Allgäu mitsamt Tourbus, Crew und Familienmitgliedern angereist. "Ich darf das Rennauto bei Manfred Hörwick schon seit 15 Jahren abstellen. Er wohnt alleine in Münster und macht mir gerne die Garage frei. Zwei Wochen vor dem Bergrennen habe ich ihn gefragt, ob ich wieder kommen darf", sagt Hovemann.

Seinen Opel Datalab Kadett darf Bergrennfahrer Holger Hovemann in der Garage von Manfred Hörwick unterstellen. Foto: Jana Korczikowski

Auch bei Familie Weiß aus Münster stehen bei jedem Bergrennen Rennwagen in der Garage und auf dem Hof. Diesmal ist es ein Fahrer aus der Schweiz. "Bei uns ist die ganze Familie verrückt nach dem Rennen und wir können es jedes Mal kaum erwarten, bis das Rennen startet", sagt Rita Weiß und strahlt. Die 52-Jährige stört der Motorenlärm überhaupt nicht. Weiß: "Da ist die Musik meiner 16-jährigen Tochter lauter."

Ihre ältere Tochter, Christiane Weiß, unterhält sich gerade im Hof mit Johanna und Jonah. Die beiden Kinder von Rennfahrer Jochen Stoll spielen mit zwei Katzenbabys, die noch nach neuen Besitzern suchen. "Sie möchten die Katzen gerne mit nach Hause nehmen. Jetzt müssen sie das aber noch mit den Eltern abklären", sagt die 32-jährige Christiane Weiß.

