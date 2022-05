Musiker in Mickhausen bauen einen eigenen Stadel

Plus Nach Corona-Zwangspause starten die Mickhauser Musiker wieder durch. Die Planungen für das Schlosshoffest im August laufen.

Volle Kraft voraus: Dieses Motto gaben der wiedergewählte Vorsitzende Georg Reiter und Dirigent Philipp Ramminger bei der Jahreshauptversammlung des Musikvereins Mickhausen und der Schmuttertaler Musikanten aus. Sie stehen in den Startlöchern für die lang ersehnte Rückkehr zur Normalität: Ein weitgehend bestätigter Vorstand, ein gut bestückter Terminkalender für die kommenden Sommermonate, die Wiederbelebung der Jugendarbeit und nicht zuletzt die Planungen für das Schlosshoffest am ersten August-Wochenende: