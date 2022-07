Nach sechs Jahren ist der Kindergarten Mickhausen fertig

Plus Nach sechs Jahren Planung und zweijähriger Bauzeit ist die Erweiterung des Mickhausener Kindergartens abgeschlossen. Neustart unter einem Dach nach den Sommerferien.

Mit dem Um- und Einzug aller Gruppen in ihre vorgesehenen Räume biegt der Erweiterungsbau des Kindergartens St. Wolfgang in Mickhausen auf die Zielgerade ein.