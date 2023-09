Nicht nur ein neues Fahnenband erinnert an das besondere Jubiläum

Mit zahlreichen Gästen wurde der Soldaten- und Kameradschaftsverein Grimoldsried gefeiert. Die Gemeinschaft gibt es seit 100 Jahren.

Die Feierlichkeiten begannen mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Stephan. Es wurde für die gefallenen Soldaten gebetet und die Vereinsfahne gesegnet. Anschließend wurde das Jubiläum des Soldaten- und Kameradschaftsvereins Grimoldsried mit einem Festumzug gefeiert.

Schön anzuschauen war es, als die Kameraden mit ihren Gästen und Vereinsfahnen zum Festabend in das Grimoldsrieder Gemeinschaftshaus einzogen. Dort wurden langjährige Vereinsmitglieder geehrt. Vorsitzender Helmut Mayer, sein Stellvertreter Josef Schmid sowie Bürgermeister Mirko Kujath zeichneten alle Mitglieder aus, die 75 Jahre oder älter sind, da der genaue Vereinseintritt nicht mehr nachvollziehbar war. Paulus Mayer, Peter Müller, Kurt Schaule und Manfred Weinmann wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt und erhielten jeweils Urkunden. Nicht anwesend sein konnte Hubert Marz, der die Auszeichnung zu einem späteren Zeitpunkt überreicht bekommen soll.

Ein Band zur Erinnerung

Ein besonderes Geschenk gab es von der Gemeinde Mickhausen zum Jubiläum: Bürgermeister Kujath überreichte ein Fahnenband, das zur Erinnerung an die Vereinsfahne angebracht wird. Kujath sagte, dass die Soldaten und Kameraden stolz auf ihr Jubiläum sein können, da sie das Vereinsleben in dieser langen Zeit stets gepflegt haben, auch wenn es nicht immer einfach ist, die Tradition zu bewahren. Genauso wie Kujath dankte auch Vorsitzender Mayer den zahlreichen Vereinsmitgliedern und Helfern, die zum Gelingen des Festes beigetragen hatten und überreichte den benachbarten Soldatenvereinen aus Mickhausen und Walkertshofen sowie an die Gemeinde Mickhausen jeweils Erinnerungsgeschenke an den Abend.

Mayer hatte zudem ein Fotobuch mit vielen Erinnerungen aus der Vereinsgeschichte erstellt, das an diesem Abend auf großes Interesse bei den Vereinsmitgliedern gestoßen ist. Glückwünsche überbrachte auch der stellvertretende Präsident des Landesvorstandes des BKV (Bayerischer Kameraden- und Soldatenvereinigung) Ulrich Kosub, der gleichzeitig schwäbischer Bezirksvorsitzender ist.

Alte Vereinsunterlagen entziffert

Näher auf die Geschichte des Vereins ging Kassierer Stefan Klemmer während seiner Ansprache ein. Er berichtete, dass ihm bei der Recherche über die Fakten und Zahlen des Vereins besonders die Unterstützung des Ehepaars Schaule aus Grimoldsried geholfen hatte, die die in altdeutscher Schrift verfassten Vereinsunterlagen zu Vereinsbeginn entziffern konnten. Auch kleinere Anekdoten aus vergangenen Zeiten ließ Klemmer in seine Rede einfließen, die etliche Vereinsmitglieder an diesem Abend zum Schmunzeln brachte.

Musikalisch umrahmte die Musikgruppe Lanz Combo den Festabend und für die Gäste gab es von Josef Jungbauer, einem Kameraden aus Kutzenhausen, ein selbst verfasstes Gedicht zum Thema Frieden. Zudem durften sich die Ehrengäste in das Goldene Buch der Gemeinde eintragen.