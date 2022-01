Mickhausen

Quarantäne-Anordnung kommt zweieinhalb Monate nach Corona-Fall

Plus Mehr als zwei Monate zu spät kam eine schriftliche Quarantäne-Verordnung bei einer Familie in Mickhausen an. Was das Gesundheitsamt dazu sagt.

Von Norbert Staub

Andreas Lindner aus Mickhausen staunte nicht schlecht, als er im vergangenen Monat Post vom Gesundheitsamt bekam. In dem Schreiben wurde mitgeteilt, dass sein Sohn Till als Kontaktperson in Quarantäne müsse. Im Kindergarten St. Wolfgang hatte es einen Corona-Fall gegeben. Leider nichts Ungewöhnliches in diesen Tagen. Was Andreas Lindner erstaunt hat, war der Zeitpunkt: Die häusliche Quarantäne wurde ab dem 24. September angeordnet und sollte frühestens am 3. Oktober enden. Das Schreiben aber kam bei dem Familienvater erst im Dezember an.

