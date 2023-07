Mickhausen

17:48 Uhr

Das Schloss Mickhausen hat neue prominente Unterstützer

Plus Das Schloss in Mickhausen, das seit knapp vier Jahren saniert wird, hat weitere Unterstützer bekommen.

Seit vier Jahren wird das Schloss Mickhausen saniert. Nun gibt es personelle Veränderungen: Bei der jüngsten Sitzung des Stiftungsrats wurden einstimmig Stefan Hilscher zum Stiftungsratsvorsitzenden und Professor Hermann Schäfer zum Stellvertreter gewählt. Zum Stiftungsrat gehören Wirtschaftsprüfer Klaus Hille und Stefan Buß. Letzterer ist Experte für Landschaftsgärten des 16. bis 18. Jahrhunderts. Der Stiftungsrat entscheidet in allen grundsätzlichen Angelegenheiten und berät und unterstützt den Stiftungsvorstand bei den Geschäften der laufenden Verwaltung. Der Stiftungsratsvorsitzende vertritt die Stiftung bei Rechtsgeschäften gemeinsam mit dem Vorstand.

Medienmanager an der Spitze des Stiftungsrats

Stefan Hilscher an der Spitze des Stiftungsrats war 45 Jahre lang als Journalist und Medienmanager unter anderem bei der Augsburger Allgemeinen, DuMont (Köln), dem Berliner Verlag und der Süddeutschen Zeitung. Er ist Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes Digitalpublisher und Zeitungsverleger mit Sitz in Berlin. Stefan Hilscher freut sich über die Aufgabe: „Das Staudenschloss in Mickhausen zu neuem Leben zu erwecken, also über 500 Jahre Geschichte wieder erlebbar zu machen, ist eine herausragende Aufgabe. Was die Hermann-Messerschmidt-Kulturerbe-Stiftung mit Wolfgang Knabe an der Spitze bislang bereits geleistet hat, kann gar hoch genug wertgeschätzt werden. Deshalb habe ich gerne den Vorsitz im Stiftungsrat übernommen, um gemeinsam mit ausgezeichneten Kapazitäten ein Juwel mitten im Landkreis Augsburg zu schaffen.“ Der 66-Jährige aus Augsburger schaut voraus: „Jetzt gilt es, das künftige Museum, Zentrum für Tagungen und Konzerte zu einem wunderbaren Ort der Begegnungen zu machen. Im Idealfall gewinnen wir dazu weitere Spenderinnen und Spender, die Lust auf so ein herausragendes Projekt haben.“ Stellvertreter im Stiftungsrat ist Prof. Hermann Schäfer. Der Historiker ist Gründungspräsident der Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland in Bonn.

