Schütze Andreas Müller ist Bayerischer Meister

Der neue Bayerische Luftpistolenmeister der Junioren kommt aus Münster: Andreas Müller siegt beim Wettbewerb in München-Hochbrück.

Als frisch gebackener Bayerischer Luftpistolenmeister der Junioren kehrte Andreas Müller aus Münster (Gemeinde Mickhausen) von den Meisterschaften des Bayerischen Sportschützenbundes (BSSB) zurück. Bei dem Wettkampf auf der Olympia-Schießanlage in München-Hochbrück eroberte sich der 18-Jährige mit einer überragenden Tagesleistung und nach einem Nerven aufreibenden Herzschlagfinale - auch für ihn etwas überraschend - den Titel.

Mit nicht gerade rekordverdächtigen 360 Ringen im Vorkampf erreichte der Nachwuchsschütze in seiner Gruppe gerade noch den fünften Platz und somit den Sprung in die Finalrunde. In der Gruppe der acht Besten aus ganz Bayern bewies Andreas Müller dann aber Nervenstärke und erkämpfte sich in einem heißen Finish - Schuss um Schuss im k.o.-Modus - den Meistertitel. Zuvor hatte sein härtester Rivale gepatzt und beim entscheidenden Schuss seine Sportwaffe verrissen. Jetzt war der Weg frei für den Titelgewinn.

Die Fahrkarte für Hochbrück hatte Andreas Müller im Luftpistolen-Rundenwettkampf seines heimischen Schützengaues Lech-Wertach gelöst. Weil sein Heimatverein, die Alt-Schützen Mickhausen, schon seit geraumer Zeit bei den Rundenwettkämpfen keine Luftpistolenmannschaft am Start haben, schießt und trainiert der talentierte Nachwuchsschütze bei den Auerhahnschützen in Reinhartshausen in der Schwabenliga.

Für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert

Auf dem Weg zu den Bayerischen Meisterschaften wurde heuer die Zwischenrunde auf der schwäbischen Bezirksebene übersprungen. Die besten Sportschützen der Schützengaue qualifizierten sich so direkt für die bayerische Endrunde. Für Andreas Müller bedeutet sein weiß-blauer Meistertitel zugleich die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft, die im Spätsommer - 50 Jahre nach den Olympischen Spielen - ebenfalls auf der geschichtsträchtigen Schießanlage in München-Hochbrück ausgetragen wird.

Die Liebe zum Schießsport hat der neue Bayerische Luftpistolenmeister der Junioren, der erst kürzlich seine Gesellenprüfung im Zimmererhandwerk erfolgreich bestanden hat, von seinen Eltern geerbt. Während Vater Dietmar Müller in Mickhausen und Reinhartshausen ebenfalls mit der Luftpistole an den Schießstand tritt, gilt Mutter Michaela Müller mit dem Luftgewehr als Leistungsträgerin ihrer Mannschaft im Rundenwettkampf und alljährlich als heiße Anwärterin auf den Meistertitel bei den Alt-Schützen Mickhausen.