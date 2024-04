Staudenschloss: Hier darf geparkt werden

Gemeinderat genehmigt Parkplätze für die Orangerie in Mickhausen. Bürgermeister Kujath vereinigt neues Mitglied.

Der Gemeinderat von Mickhausen ist wieder komplett. Marc Schlachter rückte für den ausgeschiedenen Thomas Biessinger in das Gremium nach und wurde nun in der April-Sitzung von Bürgermeister Mirko Kujath vereidigt. Zudem wurde Marc Schlachter als weiterer direkter Vertreter des ersten Bürgermeisters zur Gemeinschaftsversammlung der VG Stauden, als Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses, als Stellvertreter des zweiten Bürgermeisters in den Zweckverband Stauden-Wasserversorgung und schließlich noch als Seniorenbeauftragter benannt. Alle Abstimmungen erfolgten einstimmig.

Parkplätze auf der Nordseite des Schlosses

Ein weiteres Thema war die Errichtung von Parkplätzen auf der Nordseite des Schlosses. Für die Orangerie sind gemäß Baugenehmigung neun Stellplätze und für den Musikpavillon weitere 13 Stellplätze nötig. Bereits im November wurde dieser Bauantrag positiv behandelt. Die Zufahrt erfolgt über das Jägergäßle über eine kombinierte Ein- und Ausfahrt. An der nördlichen Grundstücksgrenze soll außerdem eine zwei Meter hohe Schallschutzmauer errichtet werden. Erst nach Absprache mit dem Landratsamt wird die Gemeinde entscheiden, ob der Antrag einer Anbindung des Schlosshofes an einen Radweg entlang der Kreisstraße A 13 unterstützt wird.

Das Mickhauser Schloss bekommt ein goldenes Dach

Der Seniorenclub Mickhausen stellte einen Zuschussantrag an die Gemeinde. Bürgermeister Kujath unterrichtete den Gemeinderat über die Aktivitäten des Clubs und auch aus seiner Sicht wichtige Unterstützung. Der Gemeinderat beschloss mit einer Gegenstimme den Seniorenclub jährlichen mit einem Betrag von maximal 2.000 Euro zu unterstützen, der über den Seniorenbeauftragten beantragt werden kann.

Öffentlicher Hotspot am Dorfgemeinschaftshaus

Weiter beschloss der Rat die Errichtung eines öffentlichen Hotspots am Dorfgemeinschaftshaus Grimoldsried und beauftragte die Verwaltungsgemeinschaft für die weiteren Schritte. Ende des Kindergartenjahres2024 läuft der Vertrag für die Kindergartenbeförderung der Kinder aus Grimoldsried mit BBS Brandner Thannhausen aus. Somit ist eine neue Ausschreibung für die nächsten zwei Jahre erforderlich. Nach kurzer Beratschlagung ist die Gemeinde weiterhin bereit, einen Bus für die Kindergartenkinder aus Grimoldsried zu bezahlen. Da der Bus auch die Kinder aus Walkertshofen zum Kinderkarten Mickhausen bringt, läuft die Ausschreibung des Busses über die Gemeinde Walkertshofen.

