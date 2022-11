Theaterfreunde Mickhausen zeigen einen Herrenabend mit Hindernissen

Plus In Mickhausen wird nach längerer Zwangspause wieder Theater gespielt: Beim Stück "Herrenabend mit Hindernissen" sorgt ein Kuraufenthalt für allerlei Turbulenzen.

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause ging im wunderbaren Ambiente des Schlosshofsaals in Mickhausen nun endlich wieder der Vorhang auf. Die Theaterfreunde Mickhausen präsentieren derzeit die turbulente Komödie "Herrenabend mit Hindernissen" von Beate Irmisch. Und die neun Mimen sorgten von der ersten Minute bei ihrem Stück in drei Akten für zahlreiche Lacher.