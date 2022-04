Mickhausen

06:00 Uhr

Vor 40 Jahren versank die Kleiderfabrik Mickhausen in Schutt und Asche

Plus Wirtschaftsgeschichte aus den Stauden: Bis zu 140 Beschäftigte arbeiteten bei „Mickhausen Modelle“. Doch der Großbrand im April 1982 war der Anfang vom Ende.

Von Walter Kleber

Um 3 Uhr in der Nacht des 22. April 1982 heulten in Mickhausen und den umliegenden Orten die Sirenen. Die Kleiderfabrik „Mickhausen Modelle“ am östlichen Ortsausgang stand lichterloh in Flammen.

