Mickhausen/Walkertshofen

18:00 Uhr

Tödlicher Unfall bei Walkertshofen reiht sich in traurige Serie ein

Plus Zwischen Mickhausen und Walkertshofen kam nachts ein junger Fußgänger bei einem Unfall ums Leben. Mit dem Tod des 26-Jährigen setzt sich eine traurige Reihe fort.

Freunde haben am Straßenrand mehrere Blumengestecke abgelegt. Brennende Kerzen erinnern an den tragischen Unfall. Ein 26-Jähriger kam am Sonntagmorgen an der Straße zwischen Walkertshofen und Münster ums Leben. Er war nach den derzeitigen Erkenntnissen der Polizei mit drei anderen jungen Männern und einer Frau in der Dunkelheit zu Fuß auf dem Nachhauseweg. Der junge Mann lief offenbar etwas voraus - und auf der Gegenfahrbahn der kurvigen Strecke. Etwa 200 Meter östlich der Abzweigung nach Oberrothan wurde der 26-Jährige von einem entgegenkommenden Auto erfasst. Am Steuer saß ein 82-jähriger Mann.

