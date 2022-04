Mickhausen

12:15 Uhr

Welche Reparaturen an der Herrgottsruhkapelle in Mickhausen anstehen

Vorsitzende Margit Vogel und ihre neue Stellvertreterin Christine Peukert (von links) stehen in den kommenden drei Jahren an der Spitze des Fördervereins der Herrgottsruhkapelle Mickhausen.

Plus An der Herrgottsruhkapelle sind erste kleinere Reparaturen erforderlich. Margit Vogel steht weitere drei Jahre an der Spitze des Fördervereins.

Von Walter Kleber

Die Herrgottsruhkapelle ist seit über 330 Jahren ein Wahrzeichen von Mickhausen. Vor zehn Jahren wurde das Kirchlein generalsaniert. Seither kümmert sich ein rühriger Förderverein um den Unterhalt, die Reinigung und den Schmuck der Kapelle. Er zählt derzeit 107 Mitglieder.

