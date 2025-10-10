„Sehr ernüchternd“: Zu wenige Zuschauer treiben Bergrennen ins finanzielle Minus

Wo am Wochenende noch Betonleitplanken, Reifenstapel und Bauzäune das Bild prägten, soll schnell wieder Normalität herrschen. Nach dem Ende des Mickhauser Bergrennen begannen die Abbau- und Aufräumarbeiten. Rund 30 Helfer packen seit Sonntagabend an. „Unsere Helfer sind super“, sagt Organisationsleiter Klaus Morhammer, der vom Einsatzwillen und den Fähigkeiten des ehrenamtlichen Teams begeistert ist. Morhammer schätzt, dass es noch gut drei bis vier Wochen dauern wird, bis der Abbau komplett abgeschlossen ist. Während der Ablauf des Abbaus Klaus Moorhammer positiv stimmt, ändert sich seine Laune beim Blick auf die Zahlen.

Der wichtigste Sponsor für das Bergrennen ist ausgefallen

Nur 3700 Zuschauer – so wenig wie in den vergangenen 20 Jahren nicht – fanden den Weg auf den Berg. Für Moorhammer ist diese Zahl „sehr ernüchternd“, da der neu gegründete Verein so wohl mit einem Defizit leben muss. „Ich gehe davon aus, dass wir keine schwarzen Zahlen schreiben werden“, sagt Moorhammer. Als Grund für die Finanzlücke sieht der Renn-Organisator den Wegfall des wichtigsten Geldgebers: „Das Wetter ist unser größter Sponsor.“ Ist es schlecht, dann bleiben die Zuschauer aus – so wie am Wochenende. Und auch die gestrichenen Läufe – es konnte an beiden Tagen nur zweimal statt viermal gefahren werden – bedauert der Orga-Chef: „Das wurmt mich richtig.“ Aber eine große Ölspur am Samstag und das Wetter machten nicht mehr Läufe möglich.

Gelder aus anderen Quellen zu akquirieren, sei schwierig. „Wir hatten mehr Fahrer als kalkuliert, doch das damit gestiegene Nenngeld fängt das Defizit bei den Zuschauern nicht auf“, so Morhammer. Auch in Sachen Sponsoren ist der Organisator zurückhaltend. „Neue Sponsoren, vor allem im Top-Segment, zu finden, ist nicht leicht“, erklärt er. Somit hängt die Finanzierung großteils am Besucherzuspruch. „Tausend Besucher am Sonntag bringen uns 25.000 Euro. Einen Sponsor für solche Beträge bekommen wir nicht“, so Morhammer.

Bergrennen Mickhausen: Trotz Defizit soll es weitergehen

Für den neu gegründeten Verein ist das Ergebnis 2025 eine gewisse Hypothek. „Für den Verein wäre es schöner gewesen, wenn das Ergebnis der ersten ein oder zwei Jahre gut ausfällt“, so Morhammer. „Es ist schade, dass der Start jetzt so war.“ Das Weitermachen stehe nicht direkt zur Diskussion. Will heißen: Der Termin für 2026 (2. bis 4. Oktober) wurde unter anderem schon im Programmheft angekündigt. „Wir haben den Verein nicht gegründet, um nur ein Rennen abzuhalten“, sagt Morhammer.

Grundsätzlich plane der Verein „von Jahr zu Jahr“. Morhammer erklärt, dass als Grundlage der Kalkulation die letzten Rennen dienen, bei denen er schon Organisator war. „Wir haben schon in diesem Jahr einige Ausgaben reduziert. Für 2026 werden wir wohl weitere Dinge auf den Prüfstand stellen“, sagt er. Und stellt klar: „Der Wille zum Weitermachen ist da. Am Ende entscheidet der Verein, wie es weitergeht.“ Diese Entscheidung soll so schnell wie möglich fallen: „Sobald alle Zahlen bekannt sind, werden wir uns erst in der Führung damit auseinandersetzen. Danach werden die Mitglieder eingebunden.“

