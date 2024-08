„Besser hätte es wirklich nicht laufen können“ beim Mickhauser Schlosshoffest

Mit seiner einzigartigen Kombination aus Film, Musik und einer besonderen Atmosphäre ist das Schlosshoffest in Mickhausen ein Highlight im Veranstaltungskalender der Region, das man sich nicht entgehen lassen sollte. Das traditionelle Schlosshoffest, das von den Schmuttertaler Musikanten organisiert wird, hat auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Besucher in den idyllischen Schlosshof mitten im Herzen von Mickhausen gelockt. Über drei Tage hinweg verwandelte sich der historische Innenhof in einen Ort der Geselligkeit, der Musik und in einen Open Air Kinosaal.

Perfektes Sommerwetter unterstrich die besondere Atmosphäre dieser Veranstaltung. Vorsitzender Georg Reiter zeigte sich nach der Veranstaltung zwar etwas erschöpft, aber sichtlich zufrieden: „Besser hätte es wirklich nicht laufen können“, sagte er. An diesem Wochenende habe von der Organisation, über die Musik bis hin zum Wetter alles hervorragend gepasst. „Und bei unseren vielen Helfern kann ich mich im Namen des Vereins wieder einmal nur ganz herzlich bedanken“, so Reiter. Logistisch kamen die Schmuttertaler dabei durchaus an ihre Grenzen, da sowohl die Schänke als auch die Küche komplett in Eigenregie geführt wird, war es aufgrund des Besucherandrangs eine echte Herausforderung, meinte Reiter rückblickend.

Kino zum Auftakt am Freitagabend

Den Auftakt machte am Freitagabend eine Kinovorführung unter freiem Himmel in Kooperation mit dem Filmhaus Huber aus Türkheim. Gleich nach Einbruch der Dunkelheit verwandelte sich der Schlosshof an diesem Abend in einen großen Kinosaal, in dem Jung und Alt gemeinsam über die speziellen Ermittlungsmethoden von Franz Eberhofer in der bayerischen Erfolgskomödie „Rehragout-Rendezvous“ lachen durften.

Am Samstagabend stand die „Sommernacht“ ganz im Zeichen der Blasmusik. Die befreundete Blaskapelle aus Scherstetten, unter der Leitung von Dirigent Dr. Christoph Reiter, sorgte mit einer gelungenen Mischung aus klassischen und modernen Blasmusikstücken für Begeisterung beim Publikum.

Der Sonntag war erneut sehr gut besucht und begann mit einem Gottesdienst. Pfarrer Andreas Schmid zelebrierte die Messe, die vom Musikverein Nassenbeuren ebenso wie der anschließende Frühschoppen musikalisch begleitet wurde. Das Finale des Mickhausener Schlosshoffestes übernahmen dann am Abend die gastgebenden Schmuttertaler Musikanten selber. Unter der Leitung ihres Dirigenten Philipp Ramminger wurde den Gästen noch einmal Blasmusik vom Feinsten serviert.