Mickhauser Bergrennen: Veranstalter hofft auf 10.000 Zuschauer

Die Vorbereitungen für das Bergrennen Mickhausen am ersten Oktober-Wochenende laufen auf Hochtouren. An der Rennstrecke wurden bereits Reifen abgestellt und befestigt. Sie sollen für die Sicherheit der bis zu 150 Rennfahrer sorgen. Mehr und mehr wird auch das Rahmenprogramm deutlich. Der Veranstalter nennt erstmals eine Zahl zur Dimension der Veranstaltung: „Wir hoffen, dass wir wie in alten Zeiten bis zu 10.000 Zuschauer an der Strecke haben werden“, sagt Klaus Morhammer, der Cheforganisator des Bergrennens. Er verrät, was die Zuschauer des Motorsportspektakels alles erwartet.

Reinhold Radloff Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86866 Mickhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bergrennen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis