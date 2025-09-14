Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Schwabmünchner Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Schwabmünchen
Icon Pfeil nach unten

Mickhauser Bergrennen: 10.000 Zuschauer, Motorsport-Highlights und VIP-Erlebnisse erwarten Sie

Mickhausen

Mickhauser Bergrennen: Veranstalter hofft auf 10.000 Zuschauer

Was Zuschauer am ersten Oktober-Wochenende im Startbereich alles erwartet.
Von Reinhold Radloff
    • |
    • |
    • |
    Die Reifen zur Sicherung der Strecke sind bereits abgestellt.
    Die Reifen zur Sicherung der Strecke sind bereits abgestellt. Foto: Reinhold Radloff

    Die Vorbereitungen für das Bergrennen Mickhausen am ersten Oktober-Wochenende laufen auf Hochtouren. An der Rennstrecke wurden bereits Reifen abgestellt und befestigt. Sie sollen für die Sicherheit der bis zu 150 Rennfahrer sorgen. Mehr und mehr wird auch das Rahmenprogramm deutlich. Der Veranstalter nennt erstmals eine Zahl zur Dimension der Veranstaltung: „Wir hoffen, dass wir wie in alten Zeiten bis zu 10.000 Zuschauer an der Strecke haben werden“, sagt Klaus Morhammer, der Cheforganisator des Bergrennens. Er verrät, was die Zuschauer des Motorsportspektakels alles erwartet.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden