Mickhauser Bergrennen steht in den Startlöchern

Die Vorbereitungen für das Mickhauser Bergrennen laufen wie geschmiert. Vom 3. bis 5. Oktober soll die Großveranstaltung, die seit Jahren tausende Zuschauer lockt, in den Stauden stattfinden. Vor einigen Monaten drohte der Veranstaltung das Ende: Der ASC Bobingen hatte mitgeteilt, den Wettbewerb nicht mehr weiter am Leben zu erhalten.

Zu mannigfaltig erschienen dem Club, dessen Helfer die Veranstaltung seit 2001 auf die Beine stellten, die Probleme. Die vergangenen beiden Jahre fungierte schon Klaus Morhammer als Organisationsleiter und fand so viel Gefallen an den Mickhauser Wettbewerben, dass er sich auf die Fahne schrieb, alles dafür zu tun, das Bergrennen zu erhalten. Er hielt Wort.

82 Mitglieder wollen sich in Mickhausen aktiv einbringen

Auf riesiges Interesse stießen seine beiden ersten Veranstaltungen, der Informationsabend und die Vereinsgründung, bei der sich 77 Mitglieder eintrugen und damit dazu verpflichteten, im Verein sich auch aktiv einzubringen. Inzwischen sind noch mehr Mitglieder eingeschrieben. Morhammer freut sich darüber, dass sie Wort halten. „Wir haben inzwischen mehrere Arbeitsgruppen gegründet, die alle bestens funktionieren“, so der Organisationsleiter.

Vorher warb Morhammer um die bewährte Unterstützung des Rennens beim ADAC Südbayern. „Ohne den ist es unmöglich, das Bergrennen durchzuziehen.“ Inzwischen hat er die Anerkennung des Wettbewerbs dort erreicht. „Das war kein Problem, weil der ADAC extrem daran interessiert ist, dass das Bergrennen Mickhausen am Leben erhalten wird.“ Noch steht die formale Anerkennung des Ortsclubs aus, doch auch das ist laut Morhammer nur eine Formalie.

So laufen die Vorbereitungen für das Bergrennen

Damit die Vorbereitungen des Bergrennens so richtig ins Rollen kommen konnten, musste zunächst eine Veranstaltergemeinschaft gegründet werden, um die mannigfaltigen und zeitraubenden Verwaltungsaufgaben in den Griff zu bekommen.

Morhammer zählt auch darauf, dass ihn der Mickhauser Bürgermeister Mirko Kujath, inzwischen Mitglied des Vereins, weiterhin unterstützt. Durch dessen Hilfe hat der Verein unter anderem inzwischen ein renoviertes Büro im Mickhauser Schlosshof beziehen können.

Die direkte Vorarbeit zum Rennen wurde längst aufgenommen. „Wir haben einige Mitglieder-Teams gebildet, die unterschiedliche Aufgaben haben: den Anhänger für Lagergegenstände überarbeiten, die VIP-Zelt-Betreuung vorbereiten, das 2,5 Kilometer lange Zeitnahmekabel instand setzen, Verwaltungsaufgaben erledigen und der Dinge mehr. Hauptaufgabe aller Mitglieder wird aber die direkte Vor- und Nacharbeit des Rennens sein.“ Morhammers Sohn Valentin fungiert wieder als Leiter des Aufbauteams, für das sich schon jetzt genügend Mitarbeiter gemeldet haben.

Abgeändert werden muss das Zuschauerkonzept - wegen der notwendig gewordenen Unwetter-Rodungen. Bleiben wird die Performance-Regelung für die Rennfahrer (wir berichteten), die nach Meinung Morhammers das „Bergrennen mutwillig kaputt macht“. „Wie viele Fahrer diesmal an den Start gehen, ist kaum absehbar. Ich hoffe, dass wir die Zahl 150 erreichen. Ein Großteil von ihnen wird wohl auf Gleichmäßigkeitsläufe setzen, da dafür die Lizenz einfacher und kostengünstiger zu erreichen ist“, so der Orga-Leiter, der erklärt, dass es wieder Renntaxifahrten geben wird.

Eigene Elektrofahrzeug-Läufe wird es auch heuer nicht geben, da die Organisation noch zu kompliziert und zu aufwändig sei und außerdem „das Publikum lieber den Sound der Verbrenner hört“. Elektrisch unterwegs sein werden aber die Rennleitung und andere Orga-Fahrzeuge.

„Ich freue mich sehr, dass die eingesetzten Teams hervorragend arbeiten und dass ich als meinen Stellvertreter Thomas Schwalber und als Vereins-Vorsitzenden Wolfgang Glas an meiner Seite habe. Er ist durch seinen hohen Bekanntheits- und Beliebtheitsgradgrad eine wichtige Integrationsfigur und steht für das Rennen des Ortes und der Bürger.“ Morhammer hofft, dass alles gut weiterläuft, auch die letzte noch fehlende Renn-Genehmigung durch das Landratsamt bald eintrifft („Da mache ich mir keine Sorgen“).