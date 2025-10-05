Icon Menü
Mickhauser Bergrennen: Spannende Rennen und Action unter nassen Bedingungen!

Mickhausen

Darum reisen Menschen hunderte Kilometer zum Bergrennen nach Mickhausen an

Nach einem trockenen Trainingstag ändert sich das Wetter zum Renntag. Trotzdem waren die Besucher begeistert.
Von Christian Kruppe und Reinhold Radloff
    Nicht nur zweibeinige Zuschauer warfen im Fahrerlager einen Blick auf die Rennwagen.
    Nicht nur zweibeinige Zuschauer warfen im Fahrerlager einen Blick auf die Rennwagen. Foto: Lena-Vanessa Kruppe

    Der Samstag war stürmisch, der Sonntag regnerisch. Dass darunter die Zuschauerzahl des Bergrennens in Mickhausen gelitten hat, war schon am Sonntagmittag an der Auslastung der Parkflächen zu erkennen. Doch die, die kamen, kamen auf ihre Kosten. So wie Bernhard. Mit vier Freunden ist er aus Kehlheim angereist. „Das sind gut eineinhalb Stunden im Auto“, so der Motorsportfan. Zu fünft kamen sie an beiden Tage nach Mickhausen, „weil es bei uns in der Region gar keinen Motorsport mehr gibt.“

