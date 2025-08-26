Icon Menü
Millionenvilla im Landkreis Augsburg: Zwangsversteigerung verschoben – das sind die Gründe

Königsbrunn/Landkreis Augsburg

Millionenvilla im Landkreis Augsburg kommt erst später unter den Hammer

Das Haus eines Bauunternehmers aus dem Landkreis Augsburg sollte im August zwangsversteigert werden. Der Termin wurde nun aufgehoben - und das nicht zum ersten Mal.
Von Marco Keitel
    Nach wie vor soll eine Villa im Landkreis Augsburg unter den Hammer kommen. Aber nun doch erst im Winter und nicht, wie zunächst gemeldet, schon im August.
    Nach wie vor soll eine Villa im Landkreis Augsburg unter den Hammer kommen. Aber nun doch erst im Winter und nicht, wie zunächst gemeldet, schon im August. Foto: Silvio Wyszengrad (Symbolbild)

    Weil seine Gläubiger auf ihr Geld warten, sollte das Haus eines Bauunternehmers im Landkreis Augsburg Ende August zwangsversteigert werden. Wie wir berichteten, geht es um eine Millionenvilla mit Tiefgarage und Pool. Viele der Firmen des Mannes, von denen zahlreiche inzwischen entweder insolvent sind oder vom Landratsamt stillgelegt wurden, hatten ihren Sitz in Königsbrunn. Das Haus, das sich an einem anderen Ort im Landkreis Augsburg befindet, sollte auf Antrag dreier Gläubiger zwangsversteigert werden, die auf diesem Weg versuchen, an Geld zu kommen. Nun soll der Termin aber erst im Winter stattfinden.

