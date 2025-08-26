Millionenvilla im Landkreis Augsburg kommt erst später unter den Hammer

Weil seine Gläubiger auf ihr Geld warten, sollte das Haus eines Bauunternehmers im Landkreis Augsburg Ende August zwangsversteigert werden. Wie wir berichteten, geht es um eine Millionenvilla mit Tiefgarage und Pool. Viele der Firmen des Mannes, von denen zahlreiche inzwischen entweder insolvent sind oder vom Landratsamt stillgelegt wurden, hatten ihren Sitz in Königsbrunn. Das Haus, das sich an einem anderen Ort im Landkreis Augsburg befindet, sollte auf Antrag dreier Gläubiger zwangsversteigert werden, die auf diesem Weg versuchen, an Geld zu kommen. Nun soll der Termin aber erst im Winter stattfinden.
Königsbrunn/Landkreis Augsburg
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden