Ärger um die Bushaltestelle in Reichertshofen

Plus Das Staatliche Bauamt ist gegen eine zweite Busausfahrt neben der Staatsstraße. Dafür soll der alte Kastanienbaum für mehr Platz an der Kreuzung gefällt werden.

Für viel Verärgerung sorgen derzeit das Staatliche Bauamt und das Landratsamt Augsburg: Von einer bisher geltenden Zusage für eine zweite Einfahrt für die Bushaltestelle im Zuge der Dorferneuerung in Reichertshofen will die neue Sachbearbeiterin offenbar nichts mehr wissen. Das kam bei der jüngsten Gemeinderatssitzung zur Sprache.