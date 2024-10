Alle meine Männer – ein Doppelleben sorgt für Turbulenzen

Passend zur nasskalten Jahreszeit bringen die Theaterfreunde Mittelneufnach wieder ein für sie typisch englisches Stück auf die Bühne. Mit der Komödie „Alle meine Männer“ von Ray Cooney ist für einen äußerst heiteren Theaterabend gesorgt. Die Theaterfreunde stecken derzeit mitten in den Proben und freuen sich schon auf den Premierenabend am Samstag, 9. November, sowie auf weitere fünf Aufführungen im Gemeindezentrum Mittelneufnach. Die Spielleitung übernahm wie schon im vergangenen Jahr die studierte Schauspielerin Tina Münch.

Im Stück erwacht Marc Jones am Morgen in seinem Appartement im Londoner Stadtteil Streatham und muss feststellen, dass seine Frau Jackie nicht da ist. Die Taxifahrerin hätte bereits um Mitternacht von der Nachtschicht zurück sein müssen. Normalerweise ist sie immer sehr pünktlich. Er macht sich große Sorgen und entscheidet sich, die Polizei anzurufen und sie vermisst zu melden. Als zur gleichen Zeit Barry Jones in seinem Appartement im Londoner Stadtteil Wimbledon aufwacht, ist seine Frau ebenfalls nicht da. Jackie, die Londoner Taxifahrerin, hätte bereits vor 90 Minuten von der Frühschicht zurück sein sollen. Normalerweise ist sie immer sehr pünktlich. Er macht sich große Sorgen und entscheidet sich, die Polizei anzurufen und sie vermisst zu melden.

Das ist der Auftakt zu der turbulenten, wahnwitzigen und äußerst bunten 1970er-Jahre Komödie „Alle meine Männer“ aus der Feder des englischen Meisters der Boulevardkomödie Ray Cooney. Von hier aus sorgen in einem Tempo wie im freien Fall Jackies beste Freundin Stella Gardner, die ambitionierte und neugierige Inspektorin Thompson, die sehr korrekte Inspektorin Porterhouse und der neue Mieter über Barry und Jackie, der Modedesigner Bobby Franklin, freiwillig oder unfreiwillig für immer neue Wirrungen und Wendungen.

Termine: Samstag, 9. November; Samstag, 16. November; Sonntag, 17. November; Freitag, 22. November und Samstag, 23. November, jeweils um 19.30 Uhr. Am Sonntag, 10. November, wird ab 14.30 Uhr gespielt. Kartenreservierungen unter www.theater-macht-spass.de oder jeweils Dienstag und Mittwoch von 18 bis 20 Uhr unter der Telefonnummer 08262/960657. Der Eintritt beträgt 8 Euro, für Kinder bis 14 Jahre 5 Euro. Saalöffnung ist immer eine Stunde vor Beginn. Die Theaterfreunde sorgen auch für das kulinarische Wohl und alle Besucher, die im 70er-Jahre-Outfit kommen, erhalten einen Eierlikör auf Kosten des Hauses.