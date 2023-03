Auto überschlägt sich einmal komplett: Fahrer leicht verletzt

Bei Mittelneufnach kommt es am Sonntagabend zu einem schweren Unfall, bei dem sich das Auto eines 52-Jährigen einmal komplett überschlägt. Er hat wohl Glück im Unglück.

Am Sonntagabend war ein 52-jähriger Autofahrer gegen 22 Uhr auf der Staatsstraße 2026 von Reichertshausen kommend in Richtung Walkertshofen unterwegs. In einer Rechtskurve geriet er zu weit nach rechts ins Bankett, wodurch er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und von der Fahrbahn abkam.

Sein Auto überschlug sich dabei und kam anschließend wieder auf den Rädern zu stehen. Der 52-Jährige hatte wohl noch Glück – er erlitt durch den Unfall nur leichtere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in die Wertachklinik Bobingen gebracht. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. (AZ)