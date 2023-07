Besinnungsweg rund um Mittelneufnach wird gefeiert

Am 6. August steht der besondere Wanderweg in den Stauden im Mittelpunkt.

Seit 15 Jahren gibt es den Besinnungsweg in Mittelneufnach. Er zieht viele Wanderer und Naturliebhaber aus Nah und Fern in die Stauden, die auf zwei Abschnitten die schöne Landschaft und inspirierende Kraft der insgesamt 20 Stationen des Weges genießen wollen.

Am 6. August ist ein ein kleines Fest mit diversen Aktionen rund um den Besinnungsweg geplant. So startet der Morgen ab 9 Uhr mit einem gemeinsamen Yoga am Besinnungsweg. Auch Lesungen, Standkonzerte oder Mitmachaktionen für Kinder sind unter anderem geplant. Sowohl auf dem westlichen als auch am östlichen Teilstück werden die Besucher kulinarisch versorgt, dazu gibt es Kaffee und Kuchen. Weitere Informationen und Anmeldung unter besinnungsweg@theater-macht-spass.de.

Der Besinnungsweg führt auf zwei Abschnitten um Mittelneufnach. Foto: AZ-Grafik

Mittelneufnacher pflegen den Weg

„Heimat bewahren, Zukunft bereiten, neue Wege gehen“ war das Motto des ausgezeichneten Mittelneufnacher Flurneuordnungsverfahrens, während dessen die Idee des Landschaftsarchitekten Rainer Söhmisch eines „Weges der Besinnung“ entstand. Seit der Eröffnung werden der Weg und die einzelnen Stationen weitgehend ehrenamtlich von Mittelneufnacher Bürgerinnen und Bürgern gepflegt. Vor allem der Obst- und Gartenbauverein sowie Gottfried Wenger sind hier immer wieder sehr aktiv.

Lesen Sie dazu auch