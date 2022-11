Der Ausbau der Augsburger Straße muss neu geplant werden

Außerdem sieht der Gemeinderat eine interkommunale Zusammenarbeit kritisch.

Wie kann die Augsburger Straße in Mittelneufnach ausgebaut werden? Mit dieser Frage befassten sich die Gemeinderäte erneut.

Die geplante Querungshilfe und der geplante Kreisverkehr auf der Kirchheimer Straße in Höhe des Dorfladens sind vom Tisch. Bürgermeisterin Cornelia Thümmel zeigte die Pläne und sagte: "Während der Besprechung mit dem Staatlichen Bauamt haben wir viel diskutiert und versucht, eine optimale Lösung zu erreichen. Aber dieser Kreisverkehr wäre überdimensioniert und macht einfach keinen Sinn." Auch die Querungshilfe im Bereich der Einmündung in die Augsburger Straße könne nicht umgesetzt werden, da mit den Anliegern aufgrund der großen Eingriffe in deren Privatgrundstücke keine Einigung erreicht werden konnte.

Wie sieht die optimale Lösung aus?

Von diesen Planungen zur Einmündung in die Augsburger Straße hänge allerdings auch ab, wie ein Gehweg in dieser Straße gebaut werden könne. Auf einem Teilstück ist bereits ein Gehweg vorhanden. Einstimmig einigten sich die Räte schließlich, dass das Staatliche Bauamt mit einer weiteren Planung beauftragt werden solle, um eine optimale Lösung für den Ausbau der Augsburger Straße zu finden.

Zusammenschluss der Stauden-Gemeinden

Nicht einig waren sich die Räte über den notwendigen Grundsatzbeschluss, damit ein interkommunaler Zusammenschlusses, namens ILE Stauden, gegründet werden könne und der aus neun Gemeinden der Stauden bestehen soll. Dies sahen nämlich einige Räte kritisch, hinterfragten den Nutzen für die Gemeinde und befürchteten Probleme ähnlich wie die Zusammenarbeit mit dem Amt für ländliche Entwicklung beim Thema Dorferneuerung. Thümmel und auch Zweiter Bürgermeister Bernhard Kugelmann erklärten, dass das Ziel der ILE Stauden sei, die zukunftsgerichtete Entwicklung der Stauden voranzutreiben und gemeindeübergreifende Maßnahmen vor allem durch bessere Fördermöglichkeiten umzusetzen. Als Vorteil nannten sie auch die Möglichkeit zur Zusammenarbeit mit Gemeinden aus benachbarten Landkreisen sowie die Umsetzung von Projekten, die eine Gemeinde alleine nicht realisieren kann. Andere Räte brachten zwar auch Kritikpunkte vor, waren aber der Meinung, diesem Zusammenschluss eine Chance zu geben.

Kleider für die Böcklesberger Hexa

Wie mit den Zuschussanträgen von Vereinen künftig umgegangen werden soll und wie eine gerechte Lösung für alle Vereine aufgrund fehlender Einnahmen während der Corona-Zeit gefunden werden könne, beschäftigte die Gemeinderäte ebenfalls. Anlass für die Diskussion war der Antrag auf Zuschuss für Neueinkleidung der jungen Mitglieder des Vereins Narrenzunft Böcklesberger Hexa in Höhe von circa 700 Euro. Als Begründung gab der Verein an, dass die einzige Einnahmequelle des Vereins die jährliche Hexa-Nacht sei, die die vergangenen beiden Jahre nicht stattfinden konnte. Ansonsten beteiligen sich die Vereinsmitglieder an alemannischen Umzügen in anderen Orten. Da die Gemeinderäte noch mehr Infos über den Verein haben wollten, wurde dieser Tagesordnungspunkt vertagt.

Tiefbrunnen werden nicht mehr genutzt

Schnell abgehakt haben die Räte dann die weitere Vorgehensweise mit den beiden gemeindeeigenen Tiefbrunnen, die seit zwei Jahren nicht mehr genutzt werden, da sich die Gemeinde an den Zweckverband Stauden-Wasserversorgung angeschlossen hat. Die Räte stimmten zu, dass die Brunnen nicht mehr weiter- genutzt werden und daher auf die wasserrechtliche Erlaubnis verzichtet wird. Zudem soll die Wasserschutzgebietsverordnung aufgehoben werden.

Verärgert zeigten sich die Räte schließlich über den Hersteller des neuen Feuerwehrfahrzeuges. Aufgrund des nicht vorhandenen Kabelbaums könne das Funkgerät nicht vom alten in das neue Fahrzeug eingebaut werden. Die Räte stimmten zu, dass ein neues Funkgerät für circa 1100 Euro angeschafft wird. Zuvor solle nochmals geprüft werden, ob es eine andere Lösung gebe.