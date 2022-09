Der Ausbau der Augsburger Straße stockt, weil Grundstücke fehlen

Plus Die Augsburger Straße in Mittelneufnach ist eng und gefährlich. Deshalb soll sie ausgebaut werden – doch das kann noch dauern.

Große Sorge bereitet dem Gemeinderat die Umsetzung des Ausbaus der Augsburger Straße in Mittelneufnach. Da hier nach vielen Gesprächen immer noch mangelnde Bereitschaft der Eigentümer besteht, Grund abzutreten, hat sich nun das Staatliche Bauamt von den Grundstücksverhandlungen zurückgezogen, da es hier keine Erfolgsaussichten mehr sieht. Solange die nötigen Grundstücke nicht vollständig erworben sind, unternimmt das Amt nichts mehr und wenn die Abwicklung nicht innerhalb der Zeitspanne der Dorferneuerung erfolgt, verlieren die Gemeinde sowie die Bürger den Zuschuss in Höhe von circa 65 Prozent für die gemeindliche Planung des Gehwegs.