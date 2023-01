Der Fasching ist zurück: Narren feiern zwei Tage lang in Mittelneufnach

Plus 15 Faschingsvereine geben beim Elferratstreffen und Garde-Showtanzabend der Neufnarria Vollgas. Es gibt auch wieder einen Sieger beim Elferrat-Contest.

Mittelneufnach ist wieder zur Faschingshochburg in den Stauden und vielleicht auch noch etwas darüber hinaus geworden. Zwölf Faschingsvereine ermittelten am Freitagabend den Elferrat des Jahres. Einen Tag später setzten sieben Garden beim ersten Showtanzabend der Neufnarria dem Faschingstreiben noch das i-Tüpfelchen darauf.