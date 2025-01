Ein rauschender Ball der bunten Vielfalt

Es war ein Abend, wie ihn wohl nur die Neufnarria in den Stauden feiern kann: Das Gemeindezentrum Mittelneufnach verwandelte sich beim Krönungsball der Faschingsgesellschaft in einen kunterbunten Festsaal voller Glitzer, guter Laune und ausgelassener Stimmung. Kein Wunder, dass der Saal restlos gefüllt war – denn niemand wollte den Start der fünften Jahreszeit mit den Premieren der neuen Gardemärsche und Showtänze verpassen.

Royale Roben und rasante Tänze

Im Mittelpunkt des Abends stand die Krönung des neuen Prinzenpaares Kerstin I. und Matthias II. sowie des Miniprinzenpaares Emma I. und Christoph II.. Mit majestätischer Eleganz zogen die beiden Paare, begleitet von großem Applaus, zu Beginn des Balls ein. Für Kerstin Haider, die davor lange in der Garde tanzte, ging mit ihrer Krönung ein Kindheitstraum in Erfüllung. An ihrem wunderschönen Kleid nähte die Prinzessin übrigens selbst mit. Ihr Prinz Matthias Kraus, auch nicht ganz unerfahren im Fasching, stand ihr dabei in nichts nach.

Beim Showtanz verwandelten die Minis das Gemeindezentrum in eine Schmetterlingswiese.

Ähnlich souverän präsentierte sich das Miniprinzenpaar, das mit charmantem Lächeln auf die Bühne kam. Emma Weinzierl und Christoph Stockklauser tanzen ebenfalls schon einige Jahre bei der Neufnarria. Dazu war Christoph Minihofmarschall der Neufnarria. Eine Art Zepterübergabe gab es schließlich auch beim Hofmarschall. Robert Happacher verabschiedete sich und gab Mikrofon und Mantel an Julian Maidorn ab.

Die 14 jungen Damen der Jugendgarde zauberten einen perfekten Marsch auf die Bühne.

Dann wurde endlich getanzt. Die Minigarde zeigte gleich einmal, was in ihr steckt: Ihr neuer Gardemarsch „It‘s my life“ war präzise und entzückend zugleich. Bei der Showeinlage verwandelte sich die Bühne in eine süße Schmetterlingswiese mit tanzenden Blumen und Faltern - da schmolzen die Herzen der Eltern und Großeltern förmlich dahin. Aber auch die Jugendgarde bot mit einem absolut synchron getanzten Marsch zu den bekannten Klängen von Wellerman und“ Fluch der Karibik“ eine starke Leistung. „Ganz großes Kino“ lautete das Thema bei der Showeinlage – und hielt, was es versprach. Hier bewies sich, dass der Nachwuchs das Zeug zu Großem hat.

Geschenke für die vielen Helfer

Bei den Tänzen der Prinzenpaare ging es zunächst mit Emma und Christoph ins Märchenland, das mit dem Aschenbrödel-Klassiker startete und mit einer klasse Rock'n'Roll-Einlage endete. Genauso schwebten zunächst Kerstin und Matthias zu sanften Tönen elegant über die Bühne, bevor der Wechsel in einen schwungvollen Showtanz das Publikum zum Jubeln brachte. Ehrungen waren schon immer ein wichtiger Punkt beim Krönungsball der Neufnarria.. Viele fleißige Hände arbeiten bereits einige Monate vor Beginn der Faschingssaison und tragen so zum Gelingen bei. Von Schneiderin, Trainerinnen über Licht, Sound und Verpflegung bis hin zum Umzugsfahrer wurden zahlreiche Personen zum Dank für ihren Einsatz mit einem kleinen Geschenk bedacht.

Teuflisch gut oder einfach nur himmlisch? Der Elferrat hatte am Schluss die Lacher auf seiner Seite

Schwungvoll flogen die Beine dann zu vorgerückter Stunde bei der Prinzengarde in die Höhe. Die Mitglieder zeigten mit Sprungspagat und Co. eine flotte Choreografie, als wäre es das Leichteste auf der Welt. Im Showtanz „Medusa, die Schlangenkönigin“ wurde es sehr mystisch. Hier wurden neben dem Tanz auch schön mit Lichteffekten gearbeitet. Natürlich durfte eine Zugabe nicht fehlen.

Humor und Heiterkeit bis nach Mitternacht

Für herzhafte Lacher sorgte später die Männergarde der Traunarria aus Traunried, die mit ihrer Einlage „Guardians of Traunitown“ eine lustige Abwandlung des berühmten Marvel-Comics präsentierten. Der Elferrat der Neufnarria setzte schließlich ein himmlisches Finale. In „Im Himmel ist der Teufel los“ mussten sich Nonnen á la Sister Act mit dem Teufel auseinandersetzen. Auch sie kamen um eine Zugabe nicht herum.

Der Hofstaat der Neufnarria 2025 Prinzenpaar: Kerstin Haider, Matthias Kraus Miniprinzenpaar: Emma Weinzierl, Christoph Stockklauser Hofmarschall: Julian Maidorn Jugend-Hofmarschallin: Jana Sailer Mini-Hofmarschall: Noah Schlosser Minigarde: Lilly Müller, Isabella Plisch, Franziska Weber, Theresa Weinzierl, Karina Hampp, Samara Senner, Luisa Dölle, Mina Birle, Lina Müller (Majorin), Annalena Wätje, Leonie Penczysci, Paulina Jakob, Anna-Lena Firscher, Romy Schuster Minihofdamen: Luisa Steber, Helena Treutwein, Isabella Reisacher, Franziska Reisacher Jugendgarde: Tanisha Hampp, Andrea Müller, Milena Maurer, Sophie Weinzierl, Mona Renner, Leonie Filser, Melanie Brecheisen, Sophia Schmid, Lena Mair, Nele Zech, Alina Wiedemann, Elena Haider, Franziska Sailer, Veronika Fischer Jugendhofdamen: Sophia Gnandt, Carina Perzinscy Prinzengarde: Sandra Pfänder (Majorin), Julia Mussack, Christine Bentele, Selina Seitz, Melissa Brecheisen, Ramona Högg, Sina Gnandt, Lisa Dietmayer, Annika Haider, Tanja Strobl Hofdamen: Carina Wiedemann, Bettina Niederreiner, Laura Leitner, Sabine Bentele, Lea Schulz Elferrat: Thomas Egger, Tailor Sentürk, Benedikt Spahr, Maximilian Brecheisen, Thomas Frommelt, Michael Kimmerle, Tim Dietmayer

Nach diesem fulminanten Auftakt darf man sich auf die kommenden Faschingsveranstaltungen freuen. Gleich am kommenden Freitag, 17. Januar, wird ab 19 Uhr beim Elferratstreffen der „Elferrat des Jahres“ gekürt (Einlass 18.30 Uhr). Es treten elf Vereine an. Einen Tag später am Samstag, 18. Januar, lockt der Jugendball mit acht Garden (Beginn 18.30 Uhr). Der Große Hofball steigt am 1. Februar – der Kartenvorverkauf ist im Gemeindezentrum am 28. Januar (19 Uhr). Schließlich wird am Faschingsdienstag, dem 4. März, beim Kehraus der Endspurt gefeiert.

