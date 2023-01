Endlich wieder Fasching an der Neufnach

Die Neufnarria übernimmt mit flotten Märschen und bunten Tänzen das Regiment in Mittelneufnach.

Zwei Jahre blutete die Narrenseele in der Faschingshochburg Mittelneufnach, bevor nach der langen Corona-Pause Präsident Michael Huber und Hofmarschall Robert Happacher nun endlich wieder den Schlachtruf „Neufnarria hurra“ in den ausverkauften Saal riefen. Das gutgelaunte Publikum war auch sofort dabei, die flotten Märsche und farbenprächtigen Showtänze mit viel Applaus zu belohnen.

Es war schon beeindruckend, als nach dem offiziellen Startschuss knapp 50 Gardemädchen aus drei Garden, der Elferrat, die Hofdamen und schließlich auch die Prinzenpaare ins randvolle Gemeindezentrum einzogen und so die Bühne in ein rot-weißes Meer tauchten. Als letzte Amtshandlung übergab das scheidende Prinzenpaar Manuel II. und Christina I. das Zepter an die neuen Regenten Simon I. und Lisa I.. Etwas später bekamen die beiden von Bürgermeisterin Cornelia Thümmel auch noch symbolisch den Rathausschlüssel überreicht. U

nd dann war es soweit: die Kleinsten aus der Minigarde marschierten gekonnt und passend zum Queen-Hit „Don´t stop me now“ über die Bühne. Die 13 jungen Mädchen machten ihre Sache hervorragend und eroberten sofort die Herzen der Zuschauer. Auch die Jugendgarde zeigte gleich danach einen anspruchsvollen Marsch und sowohl Spagat als auch schnelle Schrittfolgen wurden mit einer souveränen Leichtigkeit absolviert.

Zwischen den Vorführungen sorgte die Band Ed`lstoff mit knackiger Musik für beste Unterhaltung in den Pausen. Mit der Minigarde ging es bunt auf eine Südseeinsel, auf der Piraten strandeten. Doch der „Ärger im Paradies“, so der Titel des Tanzes, dauerte nicht allzu lang, ehe Piraten und Aloha-Mädchen zusammenfanden. Sportlich ging es dagegen bei der Jugendgarde zu, die sich tänzerisch dem Thema Fußball widmeten und schließlich wie echte Champions gefeiert wurden.

Ehrungen sind schon immer ein wichtiger Punkt beim Krönungsball der Neufnarria. Hier ist es einfach Zeit, Danke zu sagen. Viele fleißige Hände arbeiten bereits einige Monate vor Beginn der Faschingssaison und tragen so zum Gelingen bei. Von Schneiderin, Trainerinnen über Licht, Sound und Verpflegung bis hin zum Umzugsfahrer wurden zahlreiche Personen zum Dank für ihren Einsatz mit einem kleinen Geschenk bedacht.

Glitzer und Glamour bei der Neufnarria

Nun war auch die Zeit der „Großen“ gekommen. Die 14 hübschen Frauen der Prinzengarde präsentierten einen modernen flotten Marsch und flogen mit schier atemberaubendem Tempo über die Bühne. Und auch das Prinzenpaar tanzte danach fetzig weiter: Simon I. und Lisa I. tänzelten zunächst eher romantisch zu „Eclipse to your heart“, ehe dann zu Rock´n´Roll von Elvis Presley und Shakin Stevens ein rockiges Feuer entfacht wurde. Glitzer und Glamour waren schließlich Trumpf beim Showtanz der Prinzengarde, bei dem Stars, Paparazzis und Groupies das Leben der Superstars zeigten.

Passend zum Thema kam kurz nach Mitternacht auch noch der Elferrat leicht verspätet mit seinem 9-Euro-Ticket auf der Bühne an. Wieder einmal herrlich kurios und effektvoll gelang die Bahn-Choreografie und die Zuschauer forderten wie schon öfter zuvor eine Zugabe.

Fast keine Pause gibt es für die Faschingsfreunde in Mittelneufnach. Gleich am kommenden Freitag, 13. Januar findet das Elferratstreffen statt, zu dem bereits zwölf Faschingsvereine zugesagt haben. Einen Tag später steigt zum ersten Mal das Gardetreffen beim „Saturday Night Fever“. Beide Veranstaltungen finden im Gemeindezentrum statt und beginnen bereits um 19.30 Uhr (Saaleinlass 18.30 Uhr). Auch der Große Hofball am Samstag, 4. Februar beginnt um 19.30 Uhr und verspricht mit zwei Gastvereinen wieder ein Highlight zu werden. Am Faschingsdienstag, (21. Februar) enden schließlich die närrischen Tage wieder beim Kehraus ebenfalls im Gemeindezentrum.

Aktive 2023 bei der Neufnarria

Prinzenpaar: Simon Leinauer und Lisa Smetana

Elferrat+Hofdamen: Michael Huber (Präsident), Robert Happacher (Hofmarschall), Valentin Haßmann, Benedikt Spahr, Stefan Jascheck, Bettina Niederreiner, Carina Wiedemann, Lea Schulze, Carolin Maurer, Sabine Bentele

Prinzengarde: Lea Beckel (Majorin), Julia Mussack, Laura Leitner, Annika Leisle, Angelina Galaghnini, Selina Seitz, Melissa Brecheisen, Ramona Högg, Kerstin Haider, Lisa Dietmayer, Sandra Pfänder, Alina Geiger, Franziska Brecheisen, Sarah Miller

Jugendgarde: Annika Stötter (Majorin), Julian Maidorn (Hofmarschall), Nina Schulz (Hofmarschallin), Annika Haider, Alina Wiedemann, Christine Bentele, Franziska Sailer, Katharina Müller, Lena-Marie Weiß, Nele Zech, Sina Gnandt, Tanisha Hampp, Veronika Fischer

Minigarde: Carina Penczynsci (Majorin), Jana Sailer (Hofmarschallin), Samara Senner, Luisa Dölle, Romy Schuster, Theresa Weinzierl, Emma Weinzierl, Sophie Weinzierl, Andrea Müller, Leonie Penczynsci, Melanie Brecheisen, Sophie Gandt, Leonie Filser

Trainerinnen: Anna Seitz, Pamela Hintz, Sandra Pfänder, Kristina Horber, Alina Geiger, Carolin Maurer, Lisa Smetana, Christina Endres, Lea Beckel, Kathrin Miller, Melissa Seehuber