Faschingsgesellschaft Neufnarria steht in den Startlöchern

Nun beginnt für die Faschingsnarren in den Stauden die fünfte Jahreszeit: Am Samstag, 11. Januar, startet die Faschingsgesellschaft Neufnarria aus Mittelneufnach mit dem Krönungsball in die Faschingssaison. Beginn im Gemeindezentrum ist um 19.30 Uhr, Saaleinlass ab 19 Uhr. Am 7. Januar findet um 19 Uhr hierzu ein Kartenvorverkauf im Gemeindezentrum statt.

Der Höhepunkt des Krönungsballs ist die Inthronisation der Prinzenpaare. In diesem Jahr werden Prinzessin Kerstin I. (Haider) und Prinz Matthias II. (Kraus) die großen „Neufnarren“ anführen. Die Jugend und die Minis bekommen mit Prinzessin Emma I. (Weinzierl) und Christoph II. (Stockklauser) ebenfalls zwei erfahrene Faschingshasen.

Für die Mittelneufnacher Narren wird es eine lange Faschingssaison

Fünf eigene Bälle im Gemeindezentrum sowie zahlreiche Auswärtsauftritte sorgen in dieser langen Faschingssaison bis zum Kehraus am 4. März für einen knackig vollen Kalender. Die über 60 Aktiven in Mini-, Jugend- und Prinzengarde sowie Elferrats, aber auch die beiden Prinzenpaare selbst, üben bereits seit über einem halben Jahr ihre Tänze. Über das Programm wird vorab traditionell nichts verraten. Es ist immer eine kleine Überraschung für das Publikum. Ein richtiges Motto gibt es auch diesmal nicht. Als Gäste begrüßt die Neufnarria zum Krönungsball die Traunarria aus Traunried.

Für die kommenden Wochen ist der Auftrittskalender gut gefüllt. Die eigenen Veranstaltungen finden alle im Gemeindezentrum Mittelneufnach statt. Nur eine Woche nach dem Krönungsball folgt am Freitag, 17. Januar, das Elferratstreffen. Einen Tag später, am Samstag, 18. Januar, ist der Jugendball. Der traditionelle große Hofball steigt am 1. Februar (Kartenvorverkauf am 28. Januar, 19 Uhr). Mit dem Kehraus am 4. März endet schließlich die Saison.