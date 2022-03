Glasfaserausbau bereitet in Mittelneufnach Kopfzerbrechen

Plus Mittelneufnach steht beim schnellen Internet vor schwierigen Entscheidungen. Außerdem wird derzeit eine Unterkunft für ukrainische Flüchtlinge geplant.

Wie geht es mit dem Breitbandausbau in Mittelneufnach weiter? Diese Frage stellte sich dem Gemeinderat in der jüngsten Sitzung. Winfried Kopperschmidt vom Ingenieurbüro IK-T erklärte die Möglichkeiten des Ausbaus und der Förderungen. Dabei stellte sich heraus, dass die Gemeinde im Prinzip vor zwei Problemen steht.