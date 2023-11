Große Turbulenzen auf Mittelneufnachs Bühne

Die Theaterfreunde haben eine temporeiche Boulevardkomödie mit gewohnt schwarzem Humor ausgesucht. Premiere ist am 11. November 2023

Nach dreijähriger Bühnenabstinenz kehren die Mittelneufnacher Theaterfreunde auf die Bretter zurück. Probenbeginn war traditionell am 1. September. Seitdem wird an drei Abenden in der Woche intensiv und fleißig geprobt.

Als Nachfolge von Gottfried Wenger konnten die Theaterfreunde Tina Münch gewinnen, um die bissige Boulevardkomödie „Arme Beine!“ auf die Bühne zu bringen. Die studierte Schauspielerin kennen die Theaterfreunde seit einigen Jahren durch diverse Improtheater-Projekte im Verein.

Turbulenzen nicht nur in der Luft

Im Stück von Ray Galton und John Antrobus bricht für den Flugbegleiter Dennis Boltright eine Welt zusammen, als er von einem Flug nach Hause kommt und durch die Notiz seiner Frau Diana erfährt, dass sie ihn verlassen hat. Dass dies jedoch lediglich der Auftakt zu zahlreichen Turbulenzen sein wird, ist ihm zu diesem Zeitpunkt nicht klar. Seine Schwiegermutter möchte ihn lieber heute als morgen aus dem gemeinsamen Haus haben. Außerdem war seine geliebte Diana wohl eher ein „leichtes“ Mädchen mit zahlreichen Affären. Nicht nur sein bester Freund Dorfpolizist Terry und der örtliche Vikar gehören zu den Auserwählten. Als bald noch eine weitere Verlassene von Diana tränenreich bei Dennis auf dem Sofa sitzt und diverse Körperteile im Müll und der Gefriertruhe gefunden werden, kommt der makabre Spaß erst richtig auf Touren.

Karten ab 15. Oktober erhältlich

Zum Ensemble in diesem Jahr gehören neben den erfahrenen Schauspielern Anna Weber, Magdalena Müller, Jürgen Baur und Kurt Reiser auch frisch aus der Jugendabteilung Ramona Zwerger und Lukas Schorer, sowie Debütant Christian Meisl. Die Aufführungen finden ab dem 11. November im Gemeindezentrum in Mittelneufnach statt. Kartenreservierungen sind ab dem 15. Oktober unter www.theater-macht-spass.de oder jeweils Mittwoch und Donnerstag telefonisch von 18 bis 20 Uhr unter der Nummer 08262/960657 möglich. Für das leibliche Wohl der Gäste wird gesorgt.

Aufführungstermine sind: Samstag, 11. November, 19 Uhr; Sonntag, 12. November, 14.30 Uhr (mit Kaffee und Kuchenbüffet); Samstag, 18. November, 19 Uhr; Sonntag, 19. November, 19 Uhr; Sonntag, 26. November, 19 Uhr; Samstag, 2. Dezember, 19 Uhr.