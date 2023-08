Mittelneufnach

vor 17 Min.

Grüne Paradiese: Dieser Garten ist in Wahrheit ein Park

Plus In einer neuen Serie werden Gartenparadiese im Augsburger Land vorgestellt. Zum Auftakt geht es in die Stauden. Auf dem Gelände einer ehemaligen Ziegelei ist ein wahres Naturparadies entstanden. Die Bezeichnung "Garten" ist dabei eine glatte Untertreibung.

Von Elmar Knöchel

Sie sind Oasen der Erholung, Paradiese auf Erden und Schutzräume für gefährdete Tiere und Pflanzen: In einer neuen Serie will die Redaktion kleine und große Gartenparadiese im Augsburger Land aufspüren. Zum Auftakt geht es in einen Garten, der eigentlich ein Park ist.

Wenn man mit Christiane Hellmich in ihren Garten geht, bleibt die Überraschung nicht aus. Denn hinter dem Haus öffnet sich eine regelrechte Parklandschaft. Auf dem 6000 Quadratmeter großen Gelände einer ehemaligen Ziegelei hat die ehemalige Münchnerin ein kleines Paradies geschaffen. "Ich habe mich vom Englischen Garten inspirieren lassen", sagt sie. Und es stimmt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

