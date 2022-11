In Mittelneufnach regiert jetzt der Fasching

Nach der Generalversammlung schaltet die Neufnarria direkt auf die neue Faschingssaison um. Auch ein neues Prinzenpaar ist wieder mit dabei.

„Neufnarria hurra“ – endlich ist wieder Fasching – und so wie es derzeit aussieht, können die Narren von der Neufnach nach zwei Jahren Zwangspause endlich wieder feiern. Bevor das neue Prinzenpaar bekannt gegeben wurde, hielt die Faschingsgesellschaft noch ihre 40. Generalversammlung ab. Dies hatte allerdings einen ganz speziellen Hintergrund.

Neufnarria-Vorsitzender Michael Huber schaute erfreut in die Runde – zahlreich waren die aktiven Faschingsfreunde zum Auftakt in die fünfte Jahreszeit am 11. November gekommen und fast alle hatten sich zum Motto „Hüttengaudi“ maskiert. Doch vor dem Vergnügen kam noch etwas Arbeit: Die Gesellschaft musste aufgrund der Änderung des Geschäftsjahres von künftig 1. Juli bis 30. Juni noch eine Generalversammlung für das erste Halbjahr 2022 beziehungsweise für das sogenannte Rumpfjahr abhalten.

Lederhosenparty statt Faschingsball

Michael Huber blickte auf ein ereignisarmes Faschingsjahr zurück. „Corona hatte uns wieder einen dicken Strich unter die Rechnung gemacht und die ganze Vorbereitung war leider umsonst.“ Doch kurz entschlossen organisierte man im Mai eine „Dirndl- & Lederhosenparty“, um die einstudierten Tänze doch noch aufführen zu können. „Rückblickend kann ich sagen, das Fest war ein Megaerfolg und wurde von vielen Besuchern gelobt“, stellte Huber fest. Ebenfalls berichtete er, dass Lea Beckel, Sandra Pfänder und Kristina Horber erfolgreich an der Trainerinnenschulung teilgenommen haben. Die Neufnarria ist somit auch einer der Vereine mit den meisten ausgebildeten Trainerinnen beim Regionalverband Bayerisch-Schwäbischer Fastnachtsvereine.

Mit insgesamt 14 Männern und Frauen geht das neugewählte Vorstandsteam der Faschingsgesellschaft Neufnarria rund um Vorsitzenden Michael Huber (Zweiter von links) in die neue Amtsperiode. Foto: Marcus Angele

Beim Punkt Neuwahlen schieden vier Mitglieder aus dem Gremium aus, konnten aber zügig und einstimmig nachbesetzt werden. Michael Huber und Stefan Jaschek wurden in ihren Ämtern als erster und zweiter Vorstand ebenso bestätigt wie Manuel Seehuber als Kassierer. Neue Schriftführerin ist Laura Leitner. Für das komplett neue Amt des Jugendwarts wurde Alina Geiger von den jugendlichen Mitgliedern gewählt. Zudem stimmte die Versammlung noch über weitere neun Beisitzer und die Kassenprüfer ab. Abschließend durfte das Vorstandsteam noch zehn Mitglieder für 30- und 10-jährige Mitgliedschaft ehren.

Lisa I. und Simon I. sind zwei alte Faschingshasen

Zügig schloss Michael Huber dann den offiziellen Pflichtakt, um endlich die neue Faschingssaison mit einem dreifachen „Neufnarria hurra“ zu beginnen. Natürlich waren die Mitglieder sehr gespannt, wer denn das neue Prinzenpaar ist, das schon seit über einem Jahr in den Startlöchern steht. Der Elferrat hatte in diesem Jahr die Ehre, das Prinzenpaar mit einer sehr lustigen Einlage zu präsentieren. Und so spielte auch der künftige Prinz ganz unauffällig in der kleinen Einlage mit, bevor es dann viel umjubelt hieß: „Das neue Prinzenpaar für die Saison 2023 ist Lisa I. und Simon I.“ Sowohl Lisa Smetana als auch Simon Leinauer sind schon seit Jahren bei der Neufnarria dabei. Lisa startete in der Garde und ist derzeit Trainerin der Prinzengarde. Simon ist ebenfalls aktiv beim Elferrat dabei und laut Vorsitzendem Michael Huber eine richtige Rampensau. Beide sind auch im „echten Leben“ ein Paar und wohnen in Aichen. Nach der Bekanntgabe wurde natürlich standesgemäß mit einem oder vielleicht auch zwei Gläschen Sekt angestoßen und bis spät in die Nacht gefeiert.





Die Termine für die kommende Faschingssaison stehen ebenfalls schon fest. Der offizielle Krönungsball findet am Samstag, 7. Januar 2023, statt. Nur eine Woche später, am 13. Januar, folgt das Elferratstreffen. Ganz neu im Programm ist der Showtanzabend der Garden „Saturday Night Fever“ am 14. Januar, bei dem zahlreiche Garden ihre Tänze darbieten. Der traditionelle große Hofball ist am 4. Februar geplant und mit dem Kehraus am 21. Februar endet schließlich die Saison.

Die neue Vorstandschaft der Neufnarria

