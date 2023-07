Jugendtheater präsentiert neues Stück

An zwei Abenden zeigt das Jugendtheater Mittelneufnach sein neues Theaterstück "Die verschwundene Taschenuhr".

Bei den jungen Theaterfreunden aus Mittelneufnach heißt es am Samstag, 22. Juli, und am Sonntag, 23. Juli, wieder Vorhang auf. Die Kinder und Jugendlichen präsentieren das heitere Theaterstück "Die verschwundene Taschenuhr" von Claudia Kumpfe im Gemeindezentrum Mittelneufnach.

Derzeit wird unter der Leitung von Ramona Zwerger und Lukas Schorer fleißig geübt, und die zehn jungen Theaterfreunde fiebern schon ihren Auftritten entgegen. Im Stück geht es um Luis, der Omas wertvolle alte Taschenuhr vom Juwelier abholen soll. Aber am Abend ist die Uhr nicht da, und Mama und die ältere Schwester vermuten, dass Luis die Uhr verloren hat. Doch Luis ist sich sicher, dass er die Uhr nach Hause gebracht hat. Zusammen mit seiner Oma und ihrer Freundin Lisbeth versuchen Luis und die "Crazy Cats" das Geheimnis um die verschwundene Uhr zu lösen. Die Aufführungen finden am 22.07. um 18.30 Uhr und am 23.07. um 14.30 Uhr (ab 13.30 Uhr Kuchen) statt. Karten sind an der Kasse im Gemeindezentrum erhältlich.