Kulturschmiede Stauden startet mit Hochkarätern ins Jahr 2025

Mit einem fulminanten Programm lädt die Kulturschmiede Stauden im neuen Jahr zu unvergesslichen Abenden voller Humor, Musik und Lebensfreude ein. Den Auftakt macht am 4. Januar das neue Musikkabarett „Der Mensch ist an sich ein Depp“ des bayerischen Duos Raith & Blaimer im Lagerhaus Walkertshofen. Mit einer Mischung aus Wortwitz, Liedern und scharfsinnigen Beobachtungen nehmen die Künstler das scheinbar unerschöpfliche Themenfeld der menschlichen Unzulänglichkeiten unter die Lupe – charmant, urkomisch und absolut sehenswert.

Ein Höhepunkt: Luise Kinseher mit preisgekröntem Programm

Am 1. Februar ist die vielfach ausgezeichnete Kabarettistin Luise Kinseher mit ihrem Programm „Wände streichen. Segel setzen.“ in der Schwabmünchner Stadthalle zu Gast. Kinseher, die 2024 den Deutschen Kabarettpreis erhielt, wird mit ihrem einzigartigen Humor und ihren facettenreichen Bühnenpersönlichkeiten einen Abend voller Tiefgang und Lachen garantieren. Das Nürnberger Burgtheater lobt sie als Künstlerin, die in allen Lebenslagen das Komische entdeckt und daraus Inspiration schöpft. Diese „Kabarett-Expedition“ wird sicherlich lange in Erinnerung bleiben.

Icon Vergrößern Ist die Welt noch zu retten? Luise Kinseher kommt in Schwabmünchner Stadthalle. Foto: Zita Schmid, oh Icon Schließen Schließen Ist die Welt noch zu retten? Luise Kinseher kommt in Schwabmünchner Stadthalle. Foto: Zita Schmid, oh

Musikcomedy in Bestform bieten „Da Meier und Watschnbaam“ am 29. März mit ihrem Programm „Wanted!“ in der Turnhalle Wilmatshofen. Die Formation um Matthias Meier, bekannt aus „Da Huawa, da Meier und I“, sowie das Musikcomedy-Trio „Watschnbaam“ bringt die perfekte Mischung aus bissigem bayerischen Humor und musikalischer Virtuosität. Über 450 Kilogramm Comedy und 13 Instrumente sorgen dafür, dass das Publikum sich vor Lachen kaum halten kann. Lebensfragen wie „Ketchup oder Senf?“ oder „Wirtshaus oder Datingroom?“ werden garantiert beantwortet. Am 10. Mai wird der Musikkabarettist Chris Boettcher, bekannt als „Freudenspender“, im Gemeindezentrum Mittelneufnach auftreten.

Vorverkauf Karten für die Veranstaltungen sind bereits online auf der Homepage der Kulturschmiede Stauden und in den Filialen der Raiffeisenbank Schwabmünchen-Stauden erhältlich.