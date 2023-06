Tag der offenen Gartentür bietet Genuss für alle Sinne

Blumen, Skulpturen, Gedichte und Essen: Die bayernweite offene Gartentür bietet den Besuchern ein kleines Stück Paradies – auch im Augsburger Land.

Was sonst vielleicht nicht so gern gesehen ist, darf jeder Interessierte am Tag der offenen Gartentür in manchen Gärten ganz offiziell: in fremde Gärten spitzeln, um sich Ideen für zu Hause zu holen oder einfach auch nur die liebevoll angelegten Gärten und Beete genießen.

Eine dieser Wohlfühloasen ist bereits seit Jahren immer wieder Bestandteil der offenen Gartentür. Das liebevoll, ja schon parkähnliche Areal von Steinmetzmeisterin und Bildhauerin Christiane Hellmich ist mit seinem großen Seerosenteich, den Rhododendren und der Blumenvielfalt jährlich ein Besuchermagnet in den Stauden. In einem eigenen Haus können auch exotische Pflanzen und seltene Orchideen bewundert werden. Blickfang sind in Mittelneufnach vor allem die von Hellmich gefertigten Skulpturen, die mit der Gartenanlage perfekt harmonieren. Auch andere Künstler stellten im großen Garten ihre Werke aus Stein, Ton, Weidenwerk und Wolle sowie Malerei aus. Texte und Gedichte rund um das Thema Natur und Garten, vorgetragen vom Theaterverein Mittelneufnach, sowie feinste Speisen vom Obst- und Gartenbauverein machten den Gartentag schließlich zu einem Erlebnis für alle Sinne.

Bei Familie Saumweber in Leitershofen war ein Teich mit tropischen Seerosen zu bewundern. Foto: Andreas Lode

Große Artenvielfalt in Langenneufnach

Einige Kilometer neufnachabwärts hatte auch Familie Behr in Langenneufnach unter dem Motto „Wia d’Leit was derzua doa kennat, daß d’Viechla, Pflanza kloi ond groaß a guat’s Miteinanderleaba ham“ die Pforten zu ihrem zertifizierten Naturgarten geöffnet. Hier steht vor allem die Artenvielfalt der heimischen Pflanzen-, aber auch Tierwelt im Vordergrund. Für Elisabeth Behr soll es ein großes Miteinander zwischen Mensch und Natur sein: „Wir wollen mit unserem Garten die heimischen Pflanzen und Wildkräuter den Menschen wieder etwas näherbringen.“ Ihr Mann Bruno sagte: „Zum Beispiel der Hirtentäschel ist hier eher unbeachtetes Unkraut, aber in China setzt man ihn gerne in der Medizin ein.“ Er erkundet mit Freude die Pflanzen in seinem kleinen Paradies. Alle Pflanzen im kleinen Nutzgarten, wie die Datteltomate, werden hier selbst mit viel Liebe gezogen.

Tipps von den Profis holen

Viele Besucher holten sich in den Gärten Ideen für ihre kleine Erholungsoase zu Hause. Tipps von den Gartenprofis werden dabei dankbar angenommen. Familie Steckeler aus Langenneufnach ist jedes Jahr in den Gärten unterwegs, dabei sehr gern in Mittelneufnach: „Hier stimmt einfach das ganze Programm. Man sieht hier jedes Mal besondere Sachen und holt sich auch Inspiration für zu Hause. Sogar Freundschaften sind hier schon entstanden.“ Auch zwei Gäste aus der Nähe von Ottobeuren machen sich jedes Jahr auf die Gartentour: „Wir suchen uns anhand der Beschreibung aus dem Programmheft eine Tour heraus, und die Reisen lohnen sich wirklich immer wieder.“ Eine weitere Besucherin berichtete im Garten von Familie Behr, dass der Garten für sie ein Ort zum Krafttanken ist. Gerade nach einem harten Tag in der Arbeit ist der Garten doch so eine Art Nahrung für die Seele. Auffallend war auch der große Anteil von jungen Besuchern und Familien in den Gärten, die sich laut den Veranstaltern zunehmend für die Natur und das Leben darin interessieren.

Im Schatten der Bäume im Garten von Christiane Hellmich in Langenneufnach ließen sich die Besucher Kaffee und Kuchen schmecken. Foto: Marcus Angele

Töpferkunst trifft auf Teich

Vor den Toren von Augsburg ließen Anton und Claudia Saumweber in Stadtbergen Töpferkunst auf Teich treffen. Am Wasser konnten die Besucher nicht nur die herrlichen Seerosen in allen Farben bestaunen, sondern auch die von Familie Saumweber getöpferten Exponate bewundern. Ebenfalls gut besucht war in Königsbrunn der rund 800 Quadratmeter große Vereinsgarten des Garten- und Landespflegeverein Königsbrunn mit verschiedenen Obsthochstämmen, Gewächshaus, Hochbeeten, Gartenteich, Kräuterspirale und -beeten sowie einer Wildblumenwiese.

Der Tag der offenen Gartentür wird über die Bezirks-, Kreis- und Ortsverbände des Landesverbandes in Zusammenarbeit mit den Gartenbauzentren in Bayern und der Kreisfachberatung an den Landratsämtern organisiert. Alle sieben bayerischen Bezirksverbände nehmen an dieser Aktion teil. Im Jahr 2000 wurde der „Tag der offenen Gartentür“ erstmals bayernweit veranstaltet und hat wegen einer Initiative des Landesverbandes seit 2004 über die bayerischen Landesgrenzen hinaus Verbreitung gefunden. In diesem Jahr nahmen 45 Gärten in ganz Schwaben an der Aktion teil. Vier solcher Gärten konnten am Wochenende im Landkreis Augsburg erkundet werden.