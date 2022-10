Mittelneufnach hat jetzt eine Stockschützenbahn

Der TSV Mittelneufnach weiht nach nur einem Jahr zwischen Idee und Fertigstellung die neue Stockschützenbahn ein.

Nur etwas über ein Jahr dauerte es von einer "Mitternachts-Idee" bis hin zur Fertigstellung der Stockschützenbahn gleich hinter dem TSV-Vereinsheim in Mittelneufnach. Bei wunderbarem Herbstwetter wurde die Stockschützenbahn mit zünftiger Blasmusik der Musikvereinigung Immelstetten-Mittelneufnach und geselligem Beisammensein eingeweiht.

"Es ist wieder ein Stück Lebensqualität mehr in Mittelneufnach und eine Begegnungsstätte für alle Generationen in unserem Ort. Man kann dem TSV Mittelneufnach hier nur gratulieren und danken", zeigte sich der Zweite Bürgermeister Bernhard Kugelmann von der frisch errichteten Stockschützenbahn begeistert.

Besucher probierten die neue Stockschützenbahn des TSV Mittelneufnach aus

Und begeistert war nicht nur er: Zahlreiche Besucher genossen nicht nur die Herbstsonne neben der Bahn, sondern probierten diese mithilfe einiger TSV-Verantwortlichen auch ausgiebig aus. Und man merkte gleich, dass dieser Sport sofort verbindet: Egal ob Kinder, Jugendliche, Frauen, Männer oder Rentner, schnell standen die Probeschützen beieinander, testeten unterschiedliche Stöcke, gaben sich gegenseitig Tipps und lachten, wenn es vielleicht dann doch nicht so klappte wie gedacht.

Stockschießen kann im Prinzip jeder, und gewisse Erfolge stellen sich relativ schnell ein. Der Stockschützensport ist ein Präzisionssport, bei dem die Koordination und auch das Gefühl für die Wurfkraft schon länger geübt werden muss. Es ist aber auch ein tolles Gemeinschaftserlebnis, in dem die Geselligkeit für Jugendliche wie auch für Senioren gleichermaßen im Mittelpunkt steht. So fanden sich schon in den Wochen vor der offiziellen Einweihung am Trainingsabend oft bis zu 20 Personen jeden Alters an der Bahn ein.

Unterschrift auf einem Fünf-Euro-Schein

Abteilungsleiter Markus Bentele blickte bei seiner Begrüßungsrede auf ein aufregendes Jahr zurück. Am 16. Juli 2021 hatten nach der Generalversammlung des TSV Mittelneufnach ein paar Mitglieder zu später Stunde die Idee, eine Stockschützenbahn zu bauen. Und nur zwei Tage später wurde die Abteilung "gegründet". Die Gründungsmitglieder Harald Glas, Andreas Treutwein, Andreas Hedrich, Andreas Wieser, Bernhard Vogg, Hubert Glas, Stefan Birle, Andreas Kerler und Werner Wech dokumentierten die Gründung mit Unterschrift auf einem Fünf-Euro-Schein, der sogleich als Startkapital diente. Letztendlich beliefen sich die Gesamtkosten aber auf gut 30.000 Euro.

900 Arbeitsstunden stecken in der Stockschützenbahn und einer Hütte

Nachdem man in Nachbargemeinden einige Bahnen begutachtet hatte, folgte am 28. März diesen Jahres der Start für die Bauarbeiten. In 900 Arbeitsstunden wurde gebaggert, planiert, gepflastert und sogar eine kleine Hütte neben der Bahn gezimmert. Ein Flutlicht wurde ebenfalls installiert, sodass auch nach Einbruch der Dunkelheit auf den drei Bahnen gespielt werden kann. Natürlich geht das alles nicht ohne zahlreiche helfende Hände und großzügige Sponsoren. Hier dankte Markus Bentele den vielen Helfern für ihren unermüdlichen Einsatz. Neben den fast 8500 Euro Spenden darf der TSV auch auf einen Zuschuss vom Bayerischen Landessportverband hoffen. Bentele lud abschließend alle zu einer Schnupperrunde an den jeden Freitag um 19 Uhr stattfindenden Trainingsabenden ein.